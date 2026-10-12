Dilhan Divrikli Mister Global 2026'da Dünya Birincisi Oldu: Türkiye'ye Tarihi Başarı!

Tayland'da düzenlenen Mister Global 2026 yarışmasında Türkiye temsilcisi Dilhan Divrikli dünya birincisi olarak Mister Global 2026 unvanını kazandı.

Dilhan Divrikli Mister Global 2026'da Dünya Birincisi Oldu: Türkiye'ye Tarihi Başarı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 10:19

Uluslararası erkek güzellik ve modellik yarışmalarının en prestijli podyumu kabul edilen Mister Global 2026 bu yıl da nefesleri kesen dev bir finale sahne oldu!

2014 yılından bu yana Tayland'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi gururla temsil eden Dilhan Divrikli birbirinden iddialı rakiplerini tek tek geride bırakarak dünya birincisi seçildi ve Mister Global 2026 unvanını cebine koydu. Son üçlü finalde Nijerya ve Filipinler temsilcilerini devirip zirveye kurulan genç model ülkemize dev bir gurur yaşattı.

Tayland'da Kırmızı Halı Geçidi

10 Ekim 2026'da Tayland'ın Nonthaburi kentindeki o görkemli MCC Hall'da gerçekleşen büyük final gecesinde, dünyanın dört bir yanından gelen onlarca aday podyumu yaktı geçti. Yaklaşık 10 gün süren o yıpratıcı kamp dönemi boyunca yetenek, duruş ve zarafet sınavlarından geçen adaylar final gecesi tüm kozlarını paylaştı.

Jürinin değerlendirmeleri sonucunda rakiplerini eleye eleye son üçe kalan Türk temsilcimiz Dilhan Divrikli podyumdaki o özgüvenli duruşu ve karizmasıyla jüriden tam puanı kaptı. Gecenin sonunda Mister Global 2026 tacını takarak şampiyonluğunu ilan eden Divrikli salonda alkış tufanı kopardı.

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Daha önce Türkiye'de katıldığı modellik yarışmalarından da derecelerle dönen Dilhan Divrikli'nin kökleri Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine dayanıyor. Yaşamını Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürdüren tescilli yakışıklı sadece podyum performansıyla değil donanımıyla da parmak ısırtıyor.

Tam dört dili ana dili gibi konuşabildiği öğrenilen Divrikli, modellik kariyerindeki bu dev başarının ardından rotayı oyunculuğa kırmaya hazırlanıyor. Şampiyonluğun ardından tüm spot ışıklarının üzerine çevrildiği tescilli güzelimizin önümüzdeki dönemde iddialı dizi ve film projeleriyle karşımıza çıkması an meselesi!

Bakalım dünyayı fetheden Dilhan Divrikli'yi yakın zamanda hangi iddialı televizyon projesinde başrol olarak izleyeceğiz...

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