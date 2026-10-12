Anne Olan Meriç Aral Ekranlara Dönüş Sinyali Verdi: "Bir Şekilde Halledeceğim"

Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı, yetenekli ve sempatik oyuncularından biri olan Meriç Aral geçtiğimiz yıl anne olmanın getirdiği büyük heyecanın ardından ekranlara dönme sinyali verdi. Önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takılan güzel oyuncu basının sorularını samimiyetle yanıtladı. Beklenen dönüşünün müjdesini veren Aral anne olduktan sonra değişen hayatını, oğlu Güneş ile kurduğu bağı ve setlere dönme özlemini içtenlikle paylaştı.

"Bebekli Set Düzenine Zamanla Alışacağım"

Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülenen Meriç Aral oğlu Güneş'in her geçen gün büyüdüğünü ve gelişimini izlemenin tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirtti. Anne olduktan sonra hayatında pek çok şeyin güzelleşerek değiştiğini vurgulayan ünlü oyuncu mesleğine duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:

"İş hayatına dönmeyi gerçekten çok özledim. İnşallah yakın zamanda yeni bir işe başlarım da hemen burada yeni projemizi konuşuruz."

Set maratonuna geri döndüğünde hem bebek bakımını hem de çekim yoğunluğunu nasıl idare edeceğine dair soruya ise oldukça gerçekçi bir yanıt verdi. Çalışan tüm anneler gibi bir denge kuracağını söyleyen Aral "Zaten çok sevdiğimiz bir yardımcımız şu anda da var. Güneş'le de araları son derece iyi. Bütün çalışan anneler bu süreci nasıl hallediyorsa ben de bir şekilde öyle halletmeye çalışacağım. Bebekli set düzenine zamanla alışacağım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Yıl Oğulları Güneş'e Kavuşmuşlardı

Başarılı oyuncu Meriç Aral ile ekranların usta ismi Serkan Keskin uzun yıllar süren mutlu beraberliklerini 2024 yılında nikah masasına taşıyarak taçlandırmıştı. Çift evliliklerinin ardından geçtiğimiz yıl ilk çocukları olan oğulları Güneş'i kucaklarına alarak anne ve baba olmanın eşsiz sevincini yaşamıştı.

Gözlerden uzak ve huzurlu bir aile hayatı sürdüren ünlü çiftten Meriç Aral'ın setlere dönme isteği oyuncunun hayranları ve dizi severler tarafından heyecanla karşılandı. Bebek'teki yürüyüşüne neşeyle devam eden güzel oyuncunun yeni sezonda nasıl bir projeyle ekranlara geleceği şimdiden merak konusu oldu.