Milyoner'de Sürpriz Ayrılık! Oktay Kaynarca'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu, en çok izlenen ve izleyicileri her bölümüyle ekran başına kilitleyen kült bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni yayın dönemine magazin kulislerini sarsacak radikal değişikliklerle giriyor. Formatından soru dağılımına para ödülünden sunucu kadrosuna kadar baştan aşağı yenilenen yarışmada büyük bir devir teslim gerçekleşti. Ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca yarışmaya veda ederken koltuğun yeni sahibi tecrübeli haberci Cem Öğretir oldu.

Oktay Kaynarca Koltuğu Cem Öğretir'e Devretti

Bir süredir yarışmanın sunuculuğunu başarıyla yürüten usta oyuncu Oktay Kaynarca yeni sezonda hayata geçireceği Hamal adlı dizi projesiyle setlere dönmeye hazırlanması nedeniyle sunuculuk görevini bıraktı. Kaynarca'nın ayrılığının ardından boşalan sunuculuk koltuğunun yeni sahibi başarılı ve deneyimli haber spikeri Cem Öğretir oldu.

Geçmişte Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu gibi Türk televizyonunun en prestijli isimlerinin bayrağı devraldığı efsanevi yarışmayı bundan böyle Cem Öğretir sunacak. Öğretir'in diksiyonu, sakin ve profesyonel duruşuyla programa nasıl bir soluk getireceği şimdiden izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Türkiye Televizyon Tarihinin En Büyük Ödülü: 10 Milyon TL!

Yarışmanın sadece sunucusu değil izleyicileri heyecanlandıracak kuralları ve ödül miktarları da baştan aşağı yenilendi. Yapılan köklü değişiklikler şu şekilde sıralandı:

10 Milyon TL'lik Dev Ödül: Yarışmanın en büyük para ödülü 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarılarak Türkiye televizyonlarında verilecek en büyük nakit ödül rekorunu kırdı.

15 Soru Zorunluluğu: Yarışmacıların zirvedeki 10 milyon TL'lik ödüle ulaşabilmek için yanıtlaması gereken toplam soru sayısı 13'ten 15'e yükseltildi.

Yeni Baraj Noktası: Yarışmacıların riske attıkları ve garantiledikleri para miktarını belirleyen baraj sistemi güncellendi. Daha önce 7. soruda yer alan 50.000 TL'lik baraj noktası yeni sezonda 5. soruya çekilerek 20.000 TL olarak belirlendi.

Yepyeni yüzü, devasa ödülü ve heyecan dolu kurallarıyla Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda da reyting rekorları kırmaya aday olduğunu gösterdi.