Onur Bay ve Sevgilisi Gökçe'nin Romantik Yürüyüşü Objektiflere Yansıdı: "Her Şey Güzel Gidiyor!"

Ekranların en uzun soluklu fenomen yapımı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Tekin Çoban karakteriyle hafızalara kazınan, genç kuşağın karizmatik ve başarılı jönlerinden Onur Bay, İstanbul'un büyüleyici dokusuna sahip Arnavutköy sahilinde aşk rüzgarları estirdi. Bir süredir gözlerden uzak, dingin ve seviyeli bir birliktelik sürdürdüğü Gökçe isimli gizemli kız arkadaşıyla el ele yürüyüşe çıkan ünlü oyuncu objektiflere takılarak magazin dünyasında adeta bir çalkantı yarattı.

Onur Bay'ın sahil hattındaki keyifli halleri, pazar yürüyüşü yapan semt sakinlerinin de odak noktası oldu.

"Sizi Burada Görmeyi Hiç Beklemiyordum!"

İstanbul Boğazı'nın serin esintisi eşliğinde yürüyüş yapan ünlü çift bir anda karşılarında magazin basınının flaşlarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Basın mensuplarının ani markajı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen 30 yaşındaki oyuncu muhabirlere tebessüm ederek; "Sizi burada görmeyi hiç beklemiyordum" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

"Çok Konuşmayalım!"

Kamera karşısında sevgilisi Gökçe'yle yan yana son derece cool ve uyumlu bir duruş sergileyen Onur Bay muhabirlerin özel hayata ve evlilik planlarına dair yönelttiği ısrarlı sorulara karşı sınırlarını korumayı tercih etti. İlişkisinin nazar değmeden, çabasız bir mutlulukla ilerlemesini isteyen genç aktör aşk sorularını şu kısa ve net sözlerle geçiştirdi:

"Her şey yolunda, güzel gidiyor. Çok konuşmayalım..."

Muhabirlere iyi çalışmalar dileyen Onur Bay sevgilisiyle birlikte Arnavutköy sahilindeki romantik yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

İkilinin sahil şeridinden yansıyan bu flaş ve samimi kareleri internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm magazin sayfalarında bir anda gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafların altına; "Onur Bay çocukluğumuzun Tekin'iydi, büyümüş ve çok karizmatik bir jön olmuş" şeklinde binlerce tebrik ve destek yorumu bıraktı. Yeni sezondaki televizyon projeleri ve senaryo görüşmeleri öncesinde İstanbul sahillerinde moral depolayan Onur Bay bu gizemli aşk yürüyüşüyle haftanın en çok konuşulan sempatik magazin manşetlerinden birine imza atmış oldu.