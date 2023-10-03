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OnlyFans hesabından cinsel içerik paylaşan öğretmen açığa alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir lise öğretmeni, ek gelir için başlattığı OnlyFans hesabı yüzünden mesleğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu riskin farkında olduğunu bilen öğretmen, OnlyFans hesabından maaşının 2 yada 3 kat daha fazla para kazandığını söyledi. Olayın duyulmasıyla birlikte öğretmenin OnlyFans geliri de artt.

OnlyFans hesabından cinsel içerik paylaşan öğretmen açığa alındı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-10-2023 12:09

ABD, Missouri'de görev yapan 28 yaşındaki Brianna Coppage adlı lise öğretmeni, cinsel içerikli materyallerin paylaşıldığı OnlyFans platformunda hesabının tespit edilmesi üzerine okul yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı.

Brianna Coppage, ek gelir elde etmek amacıyla yaz aylarında OnlyFans hesabı oluşturmuştu. Ancak hesabının kendisine ait olduğu anlaşıldığında iki hafta önce ciddi şikayetler almaya başladığını belirtti. Öğretmen, "Bunu biliyordum. Bir gün hesabın bana ait olduğu ortaya çıkacaktı." dedi.

Öğretmenliğe Veda mı?

Coppage, geçen yıl mesleğinden toplamda 42 bin dolar gelir elde ederken, OnlyFans platformu üzerinden aylık ortalama 8 bin ila 10 bin dolar arasında bir kazanç sağladığını açıkladı. Fakat bu ek gelir, mesleğini kaybetme riskiyle sonuçlandı. Öğretmen, "Muhtemelen bir daha asla öğretmenlik yapamayacağım, bu riski biliyordum ve öğrencilerimi özlüyorum." dedi.

Öğretmenin zorunlu izne çıkarılmasının ardından OnlyFans üzerinden elde ettiği gelirin neredeyse iki katına çıktığı öğrenildi. Öte yandan, St. Clair Lisesi Müdürü Kyle Kruse, konuyla ilgili olarak öğretmen hakkında bir soruşturma başlatıldığını ve işine son verilme olasılığının bulunduğunu belirtti.

Bu olay, toplumun algıları, bireylerin özel yaşamları ve meslek etik kuralları arasındaki ince çizgiyi gündeme getiriyor. Öğretmenlerin özel yaşamlarındaki tercihleri ile profesyonel rolleri arasındaki bu denge nasıl sağlanmalı ve sınırlar nereye kadar çizilmeli, konuşulmaya devam ediyor.

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