Önce Mısır ardından Bali

Bayram tatili öncesi soluğu Mısır Hurgada’da bulunan Xanadu Otel’de alan Demir, 5 gün boyunca deniz ve güneş tatili yaptı. Ve ardından Bayramda da rotayı Endonezya’nın ünlü Bali adasına çevirdi.

“Tanrıların Adası olarak bilinen Bali de kültür turizminede önem veren Demir, bayram da Bodrum, Çeşme kalanalığından kaçmak ve daha sakin tatil yapıp yeni kültürleri tanımak için Bali ye geldim. Bugüne değin 65 ülke gezdim. Bizim ülkemiz elbetteki cennet ancak yeni yerler keşfetmek ve ywni kültürler tanımak benim için çok önemli. Bu sebeple her fırsat bulduğumda tatil kaçamaklarımda yurt dışını ve yeni destinasyonları tercih ediyorum” dedi.