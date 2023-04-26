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Gecce Magazin Haberleri

Ömer Topçu’nun ilk albümü

Altın Plak ödüllü genç müzik yıldızı Ömer Topçu, ilk albümü “Gidenlerden”i sevenlerinin beğenisine sundu. Sanatçı, çalışmada söz ve müziği kendisine ait eserlere yer verdi.

Ömer Topçu’nun ilk albümü
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 26-04-2023 14:41


Demet Akalın’la yaptığı düetle yıldızı parlayan ve kazandığı Altın Plak ödülü ile müzik dünyasında dikkatleri üzerine çeken Ömer Topçu sevenlerine sürpriz yaptı, single yerine bir albüm hazırladı. 9 şarkının yer aldığı “Gidenlerden”, dijital platformlara hızla bir giriş yaptı.

BESTECİ KİMLİĞİYLE SEVENLERİNİN KARŞISINDA

Ömer Topçu önceki çalışmalarından farklı olarak bu kez söz yazarı ve besteci kimlikleriyle de müzikseverlerin karşısına çıktı. Genç sanatçı, albümünde söz ve müzikleri kendisine ait eserlere yer verdi. Çalışmada ayrıca Bengü, İrem Derici, Kutsi, Lara gibi şarkıcılara söz ve beste veren Adnan Fırat'ın da bir eseri yer aldı.

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