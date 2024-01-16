Ömer dizisinde bir ayrılık daha! Diziye veda ediyor!

Star TV'nin popüler dizisi Ömer, pazartesi akşamlarına renk katan bir oyuncusunu daha kaybediyor! İşte diziden ayrılacak olan oyuncunun kimliği...

Ömer dizisinde bir ayrılık daha! Diziye veda ediyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2024 18:07

“Ömer” adlı dizi, ikinci sezonunda da büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Dün yayınlanan bölüm, total reytingde 5.76 ile 2., AB grubunda 5.81 reytingle birinci, ABC1 kategorisinde ise 7.02 reytingle birinci sırayı elde etti. Cem Karcı'nın yönetmenliğindeki dizi, Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay gibi başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. Ancak, dizinin hayranlarına üzücü bir haber var; önümüzdeki hafta diziden bir ayrılık yaşanacak. Bora Cengiz, Atilla karakteriyle dizi ekibine heyecan katan isim olarak biliniyor ve diziden ayrılma kararı almış durumda.

Başarılı oyuncu, dizinin son bölümünde cezaevinde bir saldırıya uğrayacak. “Ömer”in yeni bölümünde Tahir ile babası Reşat arasındaki etkileyici yüzleşme ise merakla beklenen olaylardan biri olacak.

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