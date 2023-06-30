Olgun Şimşek'in güneş banyosu

Ünlü oyuncu Olgun Şimşek, önceki gün Bodrum Ortakent'teki kaldığı otelin plajında güneşlenirken objektiflere yansıdı. Tatilin keyfini çıkaran Şimşek, gün boyu arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra şezlonga uzanarak güneşin tadını çıkardı. Oyuncunun rahat ve gülümseyen tavırları hayranlarını sevindirdi.

Bodrum'un güzelliklerinden faydalanan Olgun Şimşek, tatilin tadını çıkarmak için tercih ettiği Ortakent'teki plajda huzurlu anlar yaşıyor. Objektiflere yansıyan anlarda ise Şimşek'in gülümseyen yüzü ve rahat tavırları dikkat çekti.