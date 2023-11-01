Okullarda müfredat değişikliği olacak mı? MEB Müfredatı sil baştan...

Okullarda müfredatta ne gibi değişiklikler olacağı uzun zamandır bir merak konusu olmuştur. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuda merakları gideren bir açıklamada bulundu.

Derslerde Hangi Değişiklikler Olacak?

Son gelişmelere göre, Bakan Tekin, okullardaki bazı derslerin ve konu başlıklarının değişikliğe uğrayabileceğini belirtti. "İlkokuldan liseye kadar tekrar eden bazı konuların gözden geçirileceğini ve gereksiz görülenlerin müfredattan çıkarılacağını" ifade etti. Bakanın bu açıklamaları, müfredatta hangi değişikliklerin yapılacağı konusunda araştırmaların başlamasına neden oldu.

Müfredat Hafifletiliyor

Mevcut müfredatın oldukça yoğun olduğunu belirten Bakan Tekin, "Öğretmenlerimiz bu yoğun programı yetiştirmekte zorluk yaşadıklarını belirtiyorlar. Bu nedenle müfredatı hafifletmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca yeni derslerin müfredata eklenebileceği ve bazı derslerin programdan çıkarılabileceği bilgisini paylaştı. Tüm bu değişiklikler hakkında detaylı bilgilerin Aralık ayı ortasında yapılacak toplantıda paylaşılacağı belirtildi.

Müfredatta Değişiklik Ne Zaman Olacak?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, müfredat değişikliğinin zamanlaması hakkında da bilgi verdi. Buna göre, "Kasım sonu veya Aralık ayı ortasında müfredat değişikliklerini yapmayı planlıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı. Bu tarihler, eğitim camiası için oldukça kritik ve önemlidir. Öğrenciler ve öğretmenler bu tarihleri dikkatle takip ediyorlar.