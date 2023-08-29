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Okullar açılmadan Hemen Gidin! 1-4 Çocuğa 4,000 TL Anında Elinize Verilecek

Devlet destekleri devam ediyor. Kaymakamlığa yapılan başvurular sonrasında evinize gelip bilgilerinizi aldıktan sonra 4358 TL ödeme yapılıyor.

Okullar açılmadan Hemen Gidin! 1-4 Çocuğa 4,000 TL Anında Elinize Verilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-08-2023 14:42

Devlet destekleri devam ediyor. Kaymakamlığa yapılan başvurular sonrasında evinize gelip bilgilerinizi aldıktan sonra 4358 TL ödeme yapılıyor.  - Ülkemizdeki enflasyon rakamlarının artması her kalemde ve hizmete zam olarak yansırken, sosyal yardım ödemelerine de zam yapıldığı açıklandı. İhtiyacı olan hanelere yapılan yardımlar ile birlikte kadınlara ve çocuklara verilen destekler de bir adım öne çıkıyor. İhtiyacı olan hanelere çocuk sayısı kadar ödeme yapılıyor. Çocuk destek ödemeleri ile birlikte özellikle de SED ödemeleri bu kapsamda çok dikkat çekiyor. Yapılan zamlar sonrasında çocuklu hanelere yapılan destek miktarları da arttırıldı. 

Bu zamla memur maaş katsayısında yaşanan artıklar ile birlikte arttırıldı. 1 ve 4 çocuğa kadar destek ödemesinden faydalanmak için e-devlet üzerinden başvuru yapılması ve yapılan başvurunun da kabul edilmesi gerekiyor. Kaymakamlık tarafından kabul edilmesi durumunda ise her ay düzenli olarak 3.000 TL para yatıyor. Bu destek ödemeleri destek başvurusu sırasında verdiğiniz ıbana ödenirken öte yandan PTT aracılığı ile de hesaplara aktarılabiliyor çocukluk haneleri ödeniyor ihtiyaç sahibi vatandaşa destek ödemeleri devam ederken Temmuz ayında zamana bir ödemede çocuk desteği paraları olarak karşımıza çıkıyor. Memur maaş katsayısında yapılan artış oranında birçok destek ödemesinde de artık mevcut. Evde bakım aylığı yükseldi bakıma muhtaç olarak yaşayan Engelli ve Yaşlı bireyler için isterse ya da annesine ödeme evde bakım desteği yılbaşı öncesinde 3336 TL ödenmekteydi. Yılbaşı zammı ile birlikte 4336 TL'ye tiler evde bakım aylığı bu ay itibariyle 5.097 TL olarak ödenecek. 

ENGELLİ AYLIKLARI DA ARTTIRILDI

%40 69 engeli olan lirayı aylık olarak yapılan 1.594 lira zamlanarak 1874 lira çıkartılırken %70 üzeri engeli olan bireyin aylığı da 2392 liradan 2.811 liraya yükseltilirmiş bulunuyor çocuk desteği de zamlandı. Ailelere çocukların için verilen destek ödemeleri set ödemeleri kapsamında değerlendirilirken okul öncesi çocuklarına 2421 lira ilköğretim de okuyan çocuklara 3632 lira ortaöğretimde okuyan çocuklara 3.874 lira ve yükseköğretimde okuyan çocuklara da 4.358 lira her ay düzenli olarak ödeme yapılacak tek yardım başvurusu yapabilmek için şu BELGELER gerekmektedir

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ DE YAPILIYOR

Bununla birlikte Aile Destek ödemesinden de faydalanabilirsiniz Aile Destek programı kapsamında başvurular devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Bakanlığı'nın onay verdiği ve tespit ettiği kişilere 1250 TL ile 850 TL arasında ödeme yapılıyor. Bu ödemelere ek olarak çocuk destek bileşeni ödemesi de mevcut çocuk destek bileşeni ödemeleri de 350 TL ile 650 TL arasında değişiyor

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