Okan Cabalar, “Organize İşler”e Ziya Rolüyle Geri Dönüyor

“Organize İşler Karun Hazinesi” sete çıkıyor

Fenomen hale gelen Organize İşler serisi, Netflix için dizi formatında geri dönüyor. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği “Organize İşler Karun Hazinesi”, 25 Eylül’de İstanbul’da sete çıkacak. 8 bölümden oluşacak yapım, Kasım ayı sonunda tamamlanacak.

Okan Cabalar yeniden kadroda

Yeni projede dikkat çeken gelişmelerden biri de Okan Cabalar’ın ekibe dönüşü oldu. Başarılı oyuncu, serinin sevilen karakterlerinden Ziya rolüyle yeniden seyirci karşısına çıkacak. Cabalar’ın geri dönüşü, hem dizinin takipçilerini hem de oyuncunun hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

“Şampiyonlar Ligi” gibi oyuncu kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosu adeta yıldızlar geçidi niteliğinde. Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen, Menderes Samancılar, Şükran Ovalı, Onur Akbay, Ersin Korkut ve Cihan Talay, dizide rol alacak isimler arasında yer alıyor.

Beklentiler yüksek

Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de Yılmaz Erdoğan’ın kalemiyle izleyiciye sunulacak Organize İşler Karun Hazinesi, Netflix’in en iddialı yerli yapımlarından biri olmaya aday. Okan Cabalar’ın “Ziya” rolüyle geri dönüşü ise dizinin en çok konuşulan detayları arasında.