Okan Buruk ve Nihan Akkuş’tan Bebek’te sürpriz buluşma! "Her zaman birlikteyiz"

Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile moda tasarımcısı Nihan Akkuş, boşanmalarının ardından ilk kez oğulları Ali Yiğit ile birlikte görüntülendi. 2007 yılında evlenen ve 2024'ün Şubat ayında yollarını ayıran çift, Bebek'te akşam yemeğinde bir araya geldi. İki yıldır Paris'te yaşamını sürdüren Nihan Akkuş ile Okan Buruk'un keyifli halleri dikkat çekerken, ikilinin uyumlu görüntüleri magazin dünyasında yeniden birleşme iddialarını gündeme getirdi.

Yemek çıkışı magazin muhabirlerinin "Barıştınız mı? Yeniden bir birliktelik olacak mı? Tekrar evleneceğiniz söyleniyor, neler söyleyeceksiniz?" sorularına ise her iki isim de net bir yanıt vererek, "Biz her zaman beraberiz, her zaman birlikteyiz" demekle yetindi.

Boşanma sonrası dostane ilişkilerini sürdüren çift, oğulları Ali Yiğit’in mutluluğu için sık sık bir araya gelmeye devam edeceklerinin sinyalini verdi.