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Oğuzhan Uğur paylaştı! Norm Ender'den Cumhuriyetin 100. Yılına Özel marş: Parla

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları için özel olarak hazırlanan "Mevzular Açık Mikrofon" bölümünü büyük bir heyecanla beklerken, Oğuzhan Uğur'dan yeni bir tanıtım geldi. Norm Ender ve ekibinin oluşturduğu, M.A.M 100. yıl özel bölümünde sunulan 100. yıl marşı ise sosyal medyada büyük bir konuşma konusu haline geldi.

Oğuzhan Uğur paylaştı! Norm Ender'den Cumhuriyetin 100. Yılına Özel marş: Parla
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2023 12:54

Bilindiği gibi, deprem ve seçim dönemlerinde önemli yayınlar ve programlar yapan Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un 100. yıl özel bölümünü hazırladığını açıklamış ve hatta birkaç tanıtım paylaşmıştı.

Şimdi Oğuzhan Uğur, yeni bir M.A.M 100. yıl özel bölüm tanıtımı yayınladı. Yeni tanıtımda yer alan rapçi Norm Ender ve ekibinin hazırladığı 100. yıl marşı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte Norm Ender'in ilk kez Mevzular Açık Mikrofon'da seslendirdiği Cumhuriyetin 100. Yılına Özel marşı Parla

 

 

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