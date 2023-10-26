Oğuzhan Uğur paylaştı! Norm Ender'den Cumhuriyetin 100. Yılına Özel marş: Parla

Bilindiği gibi, deprem ve seçim dönemlerinde önemli yayınlar ve programlar yapan Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un 100. yıl özel bölümünü hazırladığını açıklamış ve hatta birkaç tanıtım paylaşmıştı.

Şimdi Oğuzhan Uğur, yeni bir M.A.M 100. yıl özel bölüm tanıtımı yayınladı. Yeni tanıtımda yer alan rapçi Norm Ender ve ekibinin hazırladığı 100. yıl marşı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



İşte Norm Ender'in ilk kez Mevzular Açık Mikrofon'da seslendirdiği Cumhuriyetin 100. Yılına Özel marşı Parla



