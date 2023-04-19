Oğuzhan Koç'un yüzü gülüyor!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasını yaparakk boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.





KAMERALARA GÜLÜCÜKLER SAÇTI

Oğuzhan Koç, önceki gün Etiler’de elektrikli scooter üzerinde objektiflere takıldı. Boşanma aşamasında tekrardan spora başladığı görülen şarkıcı, görüntülendiğini fark edince kameralara gülücükler saçtı.





Koç, gazetecilerin, "Konuşmayacak mısınız?" sorusuna, "Sonra" cevabını vermekle yetindi. Şarkıcı, daha sonra Etiler sokaklarında elektrikli scooter’yla gözlerden kayboldu.