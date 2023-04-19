  • 19 NİSAN Çarşamba 23:12
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Oğuzhan Koç'un yüzü gülüyor!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. İkiliden Koç, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Ünlü isim, kameralara gülücükler saçtı.

Oğuzhan Koç'un yüzü gülüyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-04-2023 10:18

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasını yaparakk boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

 

KAMERALARA GÜLÜCÜKLER SAÇTI

Oğuzhan Koç, önceki gün Etiler’de elektrikli scooter üzerinde objektiflere takıldı. Boşanma aşamasında tekrardan spora başladığı görülen şarkıcı, görüntülendiğini fark edince kameralara gülücükler saçtı.



Koç, gazetecilerin, "Konuşmayacak mısınız?" sorusuna, "Sonra" cevabını vermekle yetindi. Şarkıcı, daha sonra Etiler sokaklarında elektrikli scooter’yla gözlerden kayboldu.

Demet Özdemir'in eşyalarını toparlayarak evi boşalttığı iddia edildi!
Çağla Şıkel'den sevgilisi Nail Gönenli'ye sansür