Oğuzhan Koç'un ayakkabısına yorum yağdı: '"Evlenirken de giymiştin..."

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, 3.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla büyük ilgi gördü. Koç, Demet Özdemir ile düğününde giydiği ayakkabıyla kamera karşısına geçerek çekilen fotoğrafları peş peşe paylaştı. Paylaşımın altına ise "Üzgün değilim, Fenerbahçe'yi izliyorum" notunu düştü. Sosyal medya kullanıcıları, ayakkabı detayını fark ettiler ve ünlü ismin gönderisi kısa sürede 28 binden fazla beğeni aldı, yorumlar yağdı.

İŞTE O YORUMLAR

- Damatlık ayakkabın değil mi bu?

- Bu ayakkabı düğündeki ayakkabı, çıkar şu lanet pabuçları!

- Sen bu ayakkabıları evlenirken de giymiştin, demek ki ikisi de senin için hüzün...

- O ayakkabıları çıkar, sana hayır yok onlardan. Uğursuzlar çünkü.

- Şu ayakkabılardan ne zaman vazgeçeceksin?