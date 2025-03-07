Oğuzhan Koç'tan yeni şarkı: “Bi Mani Yoksa”

Başarılı şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yer edinen ve çıkardığı single albümlerle dinlenme rekorları kıran Oğuzhan Koç, yeni şirketi Mahzen Media ve Tolga Aykut bünyesindeki ilk projesi “Bi Mani Yoksa” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Oğuzhan Koç'tan yeni şarkı: “Bi Mani Yoksa”
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 07-03-2025 11:51

Başarılı şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yer edinen ve çıkardığı single albümlerle dinlenme rekorları kıran Oğuzhan Koç, yeni şirketi Mahzen Media ve Tolga Aykut bünyesindeki ilk projesi “Bi Mani Yoksa” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Yazdığı şarkılar ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturan Koç, üretmeye ara vermeden kariyerine devam ediyor.

Sözü ve müziği Oğuzhan Koç’a, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran’a ait olan “Bi Mani Yoksa,” yayımlandığı andan itibaren müzik listelerinde hızla yükselerek ilk sıralarda yerini aldı. Şarkı, müzikseverlerden büyük beğeni aldı ve Oğuzhan Koç’un müzikal kariyerinin önemli işlerinden biri olarak sanatçının diskografisinde yerini aldı.
 

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