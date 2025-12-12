Oğuzhan Koç’tan Hazal Subaşı’yla Evlilik Sinyali: "Bence, Evet"

Demet Özdemir'den boşandıktan sonra Hazal Subaşı ile aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Koç, katıldığı programda evlilik sorusuna "Yol bizi oraya götürürse ki götürecek bence, evet var tabii" diyerek yanıt verdi ve evlilik için yeşil ışık yaktı.

Oğuzhan Koç’tan Hazal Subaşı’yla Evlilik Sinyali:
Yayın Tarihi : 12-12-2025 10:17

Oyuncu Demet Özdemir ile kısa süren evliliğinin ardından uzun süre özel hayatıyla gündem olmayan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, yılın ilk aylarında güzel oyuncu Hazal Subaşı ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. İlişkilerini sağlam adımlarla ilerleten Koç, katıldığı bir YouTube programında yöneltilen evlilik sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Demet Özdemir Evliliği 8 Ay Sürmüştü

2021 yazında Demet Özdemir’le dünyaevine giren Oğuzhan Koç, yalnızca 8 ay süren evliliğinin ardından tek celsede boşanmış ve uzun süre kabuğuna çekilmişti. Koç, aşk orucunu, tanışmalarında Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in de rol oynadığı bilinen Hazal Subaşı ile bozdu.

Koç’tan Evlilik İçin Yeşil Işık

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu YouTube programında kendisine yöneltilen "Hazal Subaşı’yla evlilik düşünceniz var mı?" sorusu karşısında önce duraksayan Oğuzhan Koç, ardından samimi bir itirafta bulundu.

Daha önce evliliğe mesafeli yaklaştığı düşünülen ünlü isim, bu kez evlilik için yeşil ışık yaktı ve şunları söyledi:

"Çok mutluyuz. Yol bizi oraya götürürse ki götürecek bence, evet var tabii."

Koç, açıklamasına herhangi bir acele veya baskı hissetmediklerini de ekleyerek, ilişkilerinin doğal akışında ilerlediğini belirtti.

