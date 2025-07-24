Oğuzhan Koç: “O Paraya Ev Alacak Olsak Riva’dan Almayız”

Oğuzhan Koç ile oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı, önceki akşam Yeniköy’de objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı, bir süredir gündemde olan kira krizine ve Riva’da 65 milyon TL’lik villa iddialarına açıklık getirdi.

Kira Krizi Davaya Dönüşmüştü

Koç, Beşiktaş’ta 85 bin TL kira ödediği evin sahibiyle anlaşmazlık yaşamıştı. Ev sahibinin kira bedelini dört katına çıkarması üzerine taraflar mahkemelik oldu. Bu süreçte şarkıcı, “Riva’da 65 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldı” iddialarıyla gündeme geldi.

“Mağdur Oldum”

Yeniköy’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğuzhan Koç, ev sahibiyle yaşadığı sorunları doğruladı. Şarkıcı, “Mağdur oldum. Ev sahibim kira bedelini inanılmaz artırdı ve dava açmak zorunda kaldık” diyerek yaşadığı süreci anlattı.

Riva İddialarına Net Yanıt

Koç, villa iddialarını kesin bir dille reddetti. Ünlü şarkıcı, “O paraya ev alacak olsak Riva’dan almayız” sözleriyle iddialara nokta koydu. Sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte basına poz veren Koç, konuyla ilgili başka detay paylaşmadı.