Ogün Sanlısoy’dan “Geri Dönme” şarkısına klip

Beklemekten yorulmuş ve kavuşmaktan umudunu kaybetmiş bir aşık hikayesi olan “Geri Dönme” için sanatçı; “Yalnızlığını yetim kalmış bir çocuk gibi yaşayan, kalbi yaralansa da ümitlerini kaybetmeyen fakat en sonunda pes eden, ‘fazla naz aşık usandırır’ misali, artık beklentisi kalmayıp, kendine ve gönlüne yeni bir yol arayanların şarkısı bu” diyor. Ep’den 4. şarkıyı kliplendiren Ogün Sanlısoy, bu kez de İmre Haydaroğlu ile çalıştı.

Söz, beste ve düzenlemesi Ogün Sanlısoy imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda İmre Haydaroğlu’nun yer aldığı “Geri Dönme”nin klibi yayında.