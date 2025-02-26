Oğulcan Engin'den İlayda Alişan’a romantik doğum günü kutlaması!

Başarılı oyuncu İlayda Alişan, 28. yaşına özel kutlamalarla merhaba dedi. Kanal D’nin iddialı dizisi “Piyasa”da başrol oynayan Alişan, doğum gününde sevgilisi Oğulcan Engin’den romantik bir paylaşım aldı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak Alişan’ın doğum gününü kutladı. Engin, paylaşımına “İyi ki doğdun köfte” notunu düşerken, kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Çiftin bu samimi paylaşımı, takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü. İlayda Alişan’ın doğum gününe dair paylaşımlarının devam edip etmeyeceği ise merak konusu!