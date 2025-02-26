Oğulcan Engin'den İlayda Alişan’a romantik doğum günü kutlaması!

Kanal D’nin iddialı yeni dizisi “Piyasa”nın başarılı oyuncusu İlayda Alişan, bugün 28. yaşına merhaba dedi. Ünlü oyuncunun sevgilisi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın oğlu olan Oğulcan Engin, sosyal medya üzerinden paylaştığı kare ile doğum gününü kutladı.

Oğulcan Engin'den İlayda Alişan’a romantik doğum günü kutlaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-02-2025 10:48

Başarılı oyuncu İlayda Alişan, 28. yaşına özel kutlamalarla merhaba dedi. Kanal D’nin iddialı dizisi “Piyasa”da başrol oynayan Alişan, doğum gününde sevgilisi Oğulcan Engin’den romantik bir paylaşım aldı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak Alişan’ın doğum gününü kutladı. Engin, paylaşımına “İyi ki doğdun köfte” notunu düşerken, kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Çiftin bu samimi paylaşımı, takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü. İlayda Alişan’ın doğum gününe dair paylaşımlarının devam edip etmeyeceği ise merak konusu!

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