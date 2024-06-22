Oğulcan Engin ve İlayda Şahin, Çeşme'de tatil keyfi yaşıyor!

Çeşme'de Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Şahin, arkadaşlarıyla birlikte plajda görüntülendi. Çift, Çeşme'de deniz kenarında kameralara yakalandı.

Oğulcan Engin ve İlayda Şahin, Çeşme'de tatil keyfi yaşıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2024 14:06

Geçen sene başlayan ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Şahin, yaz tatilini Çeşme'de geçiriyor.

Çeşme'nin güneşli plajlarında görüntülenen çift, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Objektiflere yansıyan mutlu âşıklar, plajın iskelesinde romantik bir yürüyüş yaparak birbirlerine olan sevgilerini gösterdiler.

İlerleyen saatlerde denize giren İlayda Şahin, sevgilisi Oğulcan Engin'i yanına çağırarak suyun keyfini birlikte çıkardı. Birbirlerine su atarak şakalaşan ikili, plajdaki eğlencelerine devam etti.

Güneşlenme keyfi için localarına geçen çift, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkararak unutulmaz anlar yaşadı.

Oğulcan Engin ve İlayda Şahin'in romantik tatil anları, sosyal medyada da paylaşılıyor ve takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

 

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