Umut Akyürek’in İsyanına Yeşim Salkım’dan Tam Destek

Umut Akyürek popüler kültüre ve sosyal medya mecralarına adeta savaş açtı. Ünlü sanatçının kızı Melek Bal’ın dedesinin cenaze töreni sırasında TikTok videosu çekmesi ve bu görüntülerin dijital dünyada hızla yayılması magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaşanan bu çarpıcı gelişmenin ardından derin bir sessizliğe gömülen usta yorumcu sessizliğini bozarak çok sert açıklamalarda bulundu. Kızının bu hareketini büyük bir "şuursuzluk" olarak tanımlayan Akyürek’in haklı isyanına sanat camiasının dobrasözlü ismi Yeşim Salkım’dan çok gecikmeden destek mesajı geldi.

"Donla Sahneye Çıkanlar Yüzünden Bu Haldeyiz"

Kızının cenazedeki tavrından ötürü büyük bir utanç ve üzüntü duyduğunu gizlemeyen Umut Akyürek bu durumun sorumlusu olarak popüler kültür figürlerini ilan etti. Sektördeki bazı kadın meslektaşlarını doğrudan hedef alan ünlü sanatçı sahne kostümleri ve yaşam tarzlarıyla gençlere kötü örnek olunduğunu savundu. Sert eleştirilerine devam eden Akyürek "Ben Hadise’yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar Gülşen gibiler yüzünden toplum olarak bu haldeyiz. Bu işin çivisi çoktan çıktı önlem alınmazsa daha da çıkmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Hedefine TikTok platformunu da koyan usta isim bu mecrayı "lağım çukuru" olarak nitelendirerek gençliğin maddi kazanç uğruna mahvolduğunu belirtti ve kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

"Devlet Makamları Bu Konuda Duyarsız"

Umut Akyürek’in sosyal medyada başlattığı bu büyük isyan dalgasına ilk destek iki kız annesi olan Yeşim Salkım’dan geldi. Kendi kişisel hesabı üzerinden meslektaşının açıklamalarını paylaşan Salkım bir anne olarak Akyürek’in hissettiği acıyı ve endişeyi çok iyi anladığını dile getirdi. Dijital platformların kapatılması yönünde uzun süredir mücadele verdiğini hatırlatan ünlü şarkıcı "İki kızım var ve sevgili Umut Akyürek sizi sonuna kadar destekliyorum. Bu mecranın kapatılması gerektiğini aylardır ben de haykırıyorum ancak ne yazık ki devletin ilgili makamları bu büyük tehlikeye karşı oldukça duyarsız kalıyor." sözleriyle yetkililere sitem etti.

"Meseleyi Magazinleştirenler Yanlış Yolda"

Açıklamalarının devamında toplumsal yozlaşmanın sadece tek bir sebebe bağlanamayacağını durumun büyük bir yapboz olduğunu aktaran Yeşim Salkım, televizyon dünyasını da eleştirdi. Ekranlardaki bazı dizilerin ve programların uyuşturucu kadar tehlikeli olduğunu gençliği uçuruma sürüklediğini iddia eden sarsıcı isim, medyanın bu feryadı görmezden gelmesine de tepki gösterdi. Salkım "Uyuşturucu sorununa ve gençliğin genel gidişatına bakarsanız bu feryadın ne kadar haklı olduğunu görürsünüz. Konunun içinden sadece işlerine gelen kısımları cımbızla çekip meseleyi magazinleştirenler büyük bir yanlışın içinde. Burada acılı bir anne toplumsal bir çöküşü ve tehlikeyi anlatıyor." diyerek olayın ciddiyetine dikkat çekti.