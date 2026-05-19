Haluk Levent Maruz Kaldığı Ambargoya Bu Sözlerle Meydan Okudu

Toplumsal olaylar karşısındaki dik duruşuyla da tanınan sanatçı Haluk Levent uluslararası alanda büyük bir sansür skandalının merkezinde kaldı. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de organize edilen 13. Dünya Kentsel Forumu'nun resmi açılış töreninde kürsüye çıkan usta müzisyen tarihi bir konuşmaya imza attı. Ancak ünlü rockçının İsrail hükümetinin agresif politikalarını eleştirdiği anlarda tüm dünyayı hayrete düşüren teknik bir müdahale yaşandı. Küresel yayın ağının aniden kesilmesi salonda ve uluslararası kamuoyunda şok etkisi yarattı.

"Bizler Piyanist Filmiyle Ağlayan Bir Nesiliz"

Haluk Levent konuşmasının başında organizasyon komitesine siyasi bir söylemde bulunmayacağına dair söz verdiğini hatırlattı. Fakat son dönemde küresel çapta yaşanan trajedilere sessiz kalamayacağını vurgulayan sanatçı insanlık adına ortak bir vicdan çağrısı yaptı. Dünyada yapay bir algı operasyonunun yürütüldüğünü belirten Levent "Sanki Yahudi olmayan bütün toplumlar Yahudilere düşmanmış gibi bir izlenim yaratılıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Bizler geçmişte atalarınızın uğradığı büyük zulümleri sinemada izlerken 'Piyanist' ve 'Çizgili Pijamalı Çocuk' filmleriyle gözyaşı döken bir nesiliz. Hitler soykırımında hayatını kaybeden insanların acısını her zaman yüreğimizde hissettik" ifadeleriyle salondaki konuklara hitap etti.

Yahudi Toplumuna Vicdan Çağrısı Yaparken Mikrofonu Kapatıldı

Konuşmasının devamında doğrudan küresel Yahudi cemaatine ve dostlarına seslenen Haluk Levent Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. Sanatçının "Bizler dün sizin atalarınız için nasıl samimiyetle ağladıysak sizler de lütfen son dönemde katledilen 20 bin Gazzeli masum çocuk için ağlayın. Bizim hedefimiz Yahudi toplumu değil, biz sadece İsrail'in siyonist politikalarına karşıyız." dediği sırada sansür mekanizması devreye girdi.

Levent'in "Bizler Yahudi düşmanı değiliz siyonist İsrail hükümetine karşıyız." cümlesini kurduğu saniyelerde uluslararası canlı yayın yayından kaldırıldı ve sanatçının mikrofon sesi dış dünyaya tamamen kapatıldı. Bu açık engelleme girişimi forumu ekranları başından takip eden milyonlarca insan tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

"Sansür Uygulasalar da Susturamayacaklar"

BM kürsüsünde maruz kaldığı bu akılalmaz ambargonun ardından vakit kaybetmeden yazılı bir açıklama yapan Haluk Levent geri adım atmayacağının mesajını net bir şekilde verdi. Küresel sansür girişimine karşı adeta meydan okuyan ünlü sanatçı "Uluslararası arenalarda sesimizi kesmeye çalışsalar da, üzerimizde acımasız sansürler uygulasalar da biz adaleti savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her platformda Filistin'in ve ezilen halkların gür sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." sözleriyle haklı mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini dünyaya ilan etti.