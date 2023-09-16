Öğrenciler Bu Desteği Çok Sevecek! 8 Ay Boyunca Her Ay 6.000 TL Ödenecek

Okulların açılması ile birlikte, destek bekleyen öğrenci sayısı da ortaya çıkmış oldu. Son dakika açıklanan destek kapsamında her öğrenciye 6.000 TL ödeme yapılacak. Hem de 8 ay boyunca - 2023- 2024 eğitim yılı başladı. İhtiyaç sahibi vatandaş öğrencisinin temel okul ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını kara kara düşünürken, bu kapsamda bir belediyenin yardımı ayakta alkışlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre üniversite öğrencilerinin refahının sağlanması adına yeni bir destek programı başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrenci yardımı programında üniversite öğrencisinin aylık gider masraflarına destek olmayı hedefliyor. Belediyenin öğrenci yardımı için ayırdığı bütçenin ise 60 Milyon TL olduğu açıklandı. Destek kapsamında 10.000 üniversite öğrencisi faydalanabilecek. Başkan Tunç Soyer tarafından yapılan açıklama ile birlikte öğrenciler için başvuruların başladığı belirtildi. Geleceğin gençlerin elinde olduğu açıklamasını yapan Soyer; “Her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında düzenlenen program ile birlikte üniversite öğrencilerine desteklerim gitgide arttırılacağı belirtildi. Özellikle de ekonominin git gide zorlaştığı günümüzde gençlere verilen destek, geçtiğimiz senelere nazaran %50 artış gösterdi. 2023 2024 eğitim öğretim yılı boyunca Ailesi İzmir'de ikamet eden öğrencilere sunulacak olan 6.000 TL destek ödemesinden faydalanabilmek için birkaç şart bulunmakta. Bunlardan ilki ihtiyaç sahibi olunması olarak açıklanmış bulunuyor. Öte yandan ön lisans ve lisans öğrencisi olması kapsamında yapılacak ödemeler her ay okullar kapanasıya kadar sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öğrencilere belediyenin sunduğu destek ile alakalı olarak yaptığı açıklamasında “İzmir’in hem bugünü hem yarınında gençlerin öncülüğü olsun istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. 13 binin üzerinde öğrenciye son iki yılda 50 milyon liranın üzerinde eğitim desteği verdik. Yeni eğitim-öğretim yılı için de ise 60 milyon liralık burs desteği sağlıyoruz. Üniversitede okuyan öğrencilerimiz için Bornova ve Çiğli’de ücretsiz çamaşır yıkama hizmetini başlattık. Ayrıca İzmir’de yaşayan ve ev taşıyacak üniversite öğrencilerine Taşıyıcı adını verdiğimiz ücretsiz nakliye desteğini başlattık. Üniversite öğrencileri için 6 noktada Çorba Durağı kurduk. Bir taraftan sıcak yemek desteği de veriyoruz. Ülkemizdeki toplumsal yaşamın her kademesinde ihtiyaç duyulan değişim gençler sayesinde olacak. Ancak derinleşen ekonomik kriz gençleri de çok etkiliyor. Biz ise her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sağlanan destek miktarı 750 TL olarak açıklanırken 8 ayda bir öğrenciye verilecek destek 6,000 TL'ye ulaşacak. ve toplamda sunulan şartları sağlayan 10.000 üniversite öğrencisi bu ödemeden nasibini alacak. Eğitim desteği için başvurular bizizmir.com üzerinden yapıalcağı açıklanmış bulunmakta. Eğitim desteğinin ilk 3 aylık ödemeye karşılık gelen 2 bin 250 liralık bölümü aralık ayında, ikinci bölümü ise 2024 yılında verileceği, belediyenin resmi sitesinde açıklandı.