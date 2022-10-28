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Gecce Magazin Haberleri

Ödüllü İtalyan Tenor, İstanbul’da klip çekti

İspanya, Kazakistan, Bulgaristan, Polonya gibi bir çok ülkelerde sayısız ödüller kazanan ve konserler veren basarılı İtalyan tenor GUERINO PAPA yeni yayınlayacağı şarkısının video klibini hayranlık duyduğu İstanbul’da çekti.

Ödüllü İtalyan Tenor, İstanbul’da klip çekti
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 28-10-2022 10:14


 
İstanbul’un tarihi dokusundan ilham alan Papa, sonsuz aşkı anlattığı şarkısı La Luna Vestita Da Sposa’nın (Gelin Gibi Giyinmiş Ay) çekimlerinde İstanbul’un önemli camiilerine ve ibadet hanelerine de yer verdi.
Yönetmenliğini MELTEM TAŞKIRAN ve ÖZGÜR YÜCEL’in yaptığı videoda gerçek hayatta da ressam olan PAPA, İstanbul’da yaşayan bir Ebru Sanatçısını canlandırıyor. Geleneksel Türk sanatlarından olan  Ebru’dan çok etkilendiğini belirten müzisyen videoda, İstanbul’un iki kıtasını birbirinden ayrı düşen iki sevgiliye benzetiyor.
 
Şarkının videosunu Avrupa’da da yayınlayacak olan sanatçı, İstanbul’u İtalyan müzik dinleyicilerinin kendi şarkısında izlemelerinden büyük bir heyecan duyduğunu belirtiyor.

İstanbul’daki müzik çalışmalarını çok değerli müzik adamlarımızdan ESER TAŞKIRAN ile sürdüren sanatçı çok yakında Türk ve İtalyan Müziklerini birleştirecek büyük bir proje ile dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
 
Papa’nın yeni şarkısı ve videosu Ekim ayı sonunda tüm dijital platformlarda ve Youtube kanalında Türk ve Avrupalı dinleyicilerle buluşacak.

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