Ödül törenine katılan Zerrin Özer çok sinirlendi

Ödül töreninde kendisiyle yapılan röportajın kısa tutulduğunu iddia eden Zerrin Özer, gazetecilerle tartıştı ve öfkesini dile getirdi. Gazetecilerin kendisiyle röportajı kesip Cem Yılmaz'la röportaj yapmaya gittiklerini söyleyen şarkıcı, "Bana yapılmış en büyük ayıptı bu. Bana bu şekilde davranamazsınız" şeklinde tepkisini sürdürdü. Tartışmaların büyümesiyle birlikte Zerrin Özer, ödül törenini terk etti.

Ancak olayların ardından Cem Yılmaz, Zerrin Özer'e destek veren bir açıklama yaparak durumu yatıştırdı. Yılmaz, "Ben Zerrin Özer'i her zaman saygıyla beklerim" dedi.