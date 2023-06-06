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Ödül törenine katılan Zerrin Özer çok sinirlendi

Zerrin Özer, dün akşam düzenlenen bir ödül töreninde yaşanan olaylarla ilgili büyük bir tartışma yaratmıştı. Ancak sonrasında gelişen olaylar, sanatçının tepkisi ve Cem Yılmaz'ın açıklamalarıyla birlikte durumu yatıştırdı. İşte detaylar...

Ödül törenine katılan Zerrin Özer çok sinirlendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-06-2023 16:15

Ödül töreninde kendisiyle yapılan röportajın kısa tutulduğunu iddia eden Zerrin Özer, gazetecilerle tartıştı ve öfkesini dile getirdi. Gazetecilerin kendisiyle röportajı kesip Cem Yılmaz'la röportaj yapmaya gittiklerini söyleyen şarkıcı, "Bana yapılmış en büyük ayıptı bu. Bana bu şekilde davranamazsınız" şeklinde tepkisini sürdürdü. Tartışmaların büyümesiyle birlikte Zerrin Özer, ödül törenini terk etti.

Ancak olayların ardından Cem Yılmaz, Zerrin Özer'e destek veren bir açıklama yaparak durumu yatıştırdı. Yılmaz, "Ben Zerrin Özer'i her zaman saygıyla beklerim" dedi.

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