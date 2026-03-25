ODTÜ 70. Yılını Sanatla Kutluyor: Büyük Festival Başladı

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan ODTÜ, 70. yılını yalnızca bir kutlama ile değil, güçlü bir kültür-sanat hamlesiyle taçlandırıyor. Uzun bir aranın ardından yeniden hayata geçen ODTÜ Sanat festivali, 28 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında Ankara’da sanatın ritmini yükseltiyor. Üstelik bu kapsamlı program, yalnızca bir festival olmanın ötesine geçiyor; sanat, dayanışma ve üretimi aynı çatı altında buluşturuyor.

ODTÜ Sanat 6 Yıl Sonra Güçlü Bir Dönüş Yapıyor

ODTÜ kampüsü her zaman yaşayan bir kültür alanı olarak öne çıkıyor. Ancak bu yıl, 70. yılın getirdiği özel anlamla birlikte atmosfer bambaşka bir boyuta taşınıyor. ODTÜ Sanat festivali, 6 yıllık bir aranın ardından çok daha kapsamlı ve iddialı bir içerikle geri dönüyor. Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla hazırlanan bu program, kampüsü baştan sona bir sanat sahnesine dönüştürüyor.

Bununla birlikte festival, yalnızca ODTÜ öğrencilerine değil, tüm Ankaralılara açık bir deneyim sunuyor. Böylece üniversitenin üretken ruhu şehirle doğrudan buluşuyor.

Sahne Işıkları Altında Yıldızlar Geçidi

Festival programı, müzikseverler için adeta bir yıldızlar geçidi sunuyor. Cazdan rock’a, klasik müzikten dünya müziğine uzanan geniş yelpaze, farklı zevklere hitap ediyor.

Programda öne çıkan isimler arasında Kerem Görsev Quartet ft. Fatih Erkoç, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Bill Laurance & Michael League, Yeni Türkü, Harun Tekin & Koray Candemir, Sibel Köse, Fazıl Say, Buena Vista All Stars ve Dhafer Youssef yer alıyor. Bu güçlü kadro, festivalin yalnızca yerel değil, uluslararası ölçekte de dikkat çekmesini sağlıyor.

Sanatla Dayanışma Aynı Sahneyi Paylaşıyor

Festivalin en dikkat çekici yönlerinden biri ise sosyal sorumluluk boyutu oluyor. ODTÜ’nün köklü dayanışma kültürü, bu etkinlikle birlikte somut bir katkıya dönüşüyor. Ücretli etkinliklerden elde edilen tüm gelir, ODTÜ Öğrenci Burs Fonu’na aktarılıyor. Böylece festival, sanat aracılığıyla öğrencilerin eğitimine destek veren sürdürülebilir bir model oluşturuyor.

Bu yaklaşım, etkinliği yalnızca bir kültür organizasyonu olmaktan çıkarıyor. Aynı zamanda toplumsal fayda yaratan güçlü bir projeye dönüştürüyor.

Kampüsün Her Noktasına Yayılan Çok Katmanlı Program

Festival programı yalnızca konserlerle sınırlı kalmıyor. Aksine kampüsün her köşesi farklı disiplinlerden etkinliklerle dolup taşıyor. Film gösterimleri, tiyatro oyunları, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve sergiler gün boyu devam ediyor.

Bunun yanı sıra açık alanlarda gerçekleşen pop-up konserler, ziyaretçilere sürpriz anlar yaşatıyor. Ayrıca düzenlenen paneller, sanat ve bilimi bir araya getiriyor. “Kültür Diplomasisi”, “Yapay Zeka ve Yaratıcılık” ve “Ankara’da Kültür Sanatı Konuşmak” gibi başlıklar, güncel sanat ekosistemine farklı perspektifler sunuyor.

Ankara’nın Sanat Takviminde Öne Çıkan Festival

70. yıl coşkusunu tüm şehre yayan ODTÜ Sanat, Ankara’nın kültür sanat takviminde güçlü bir yer ediniyor. Üstelik bu festival, yalnızca izlenen değil, deneyimlenen bir yapı sunuyor. Katılımcılar, sanatın farklı disiplinleri arasında özgürce dolaşabiliyor.

Sonuç olarak ODTÜ 70. yıl festivali, hem içerik zenginliği hem de taşıdığı anlamla dikkat çekiyor. Sanat, müzik ve dayanışmanın bir araya geldiği bu özel program, Ankara’da kaçırılmaması gereken etkinlikler arasında yer alıyor.