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O Zaman Geldi! 1400 TL Destek Başvuru Linki Aktif E-Devlet Ödeyecek

Okulların açılması ile birlikte özellikle de ebeveyn tarafından merakla araştırılan bir konu olan Kırtasiye Yardımı ile alakalı detaylar oluşmaya başladı. 

O Zaman Geldi! 1400 TL Destek Başvuru Linki Aktif E-Devlet Ödeyecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-09-2023 19:00

Okulların açılması ile birlikte özellikle de ebeveyn tarafından merakla araştırılan bir konu olan Kırtasiye Yardımı ile alakalı detaylar oluşmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onay alan hanelerdeki çocuklara eğitim öğretim yılı başında verilen kırtasiye yardımı için başvurular başladı. Kırtasiye yardımı için başvuru şartları nelerdir? Kimler kırtasiye yardımından faydalanabilmektedir. Devletin sunduğu tüm destekler için başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktayken, kırtasiye yardımı başvuruları nereden yapılacak? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ediyor. Özellikle de hanede okuyan çocuğu olan kişiler Bu kapsamda biraz daha şanslı kesim olarak bilinmekteyken okulların açılması ile birlikte kırtasiye yardımı adı altında çok sayıda Aile destek ödemesi sunuluyor. Kırtasiye yardıma başvuru ekranı hak sahibi olmak isteyen vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Kırtasiye yardımından faydalanabilmek için birkaç başvuru şartı bulunmaktadır. Ilk şart Dar gelirli kapsamında nitelendirilen aileler olmaktadır. Eğitim ve öğretim yardımı kapsamında sunulan tüm destek ödemeleri Öğretim hayatına devam eden öğrencilere sunulmaktayken, vazife veya harp malulü aylığı alanlar, tümü bu desteklerden faydalanabilmektedir. Öte yandan güvenlik korucusu ve sivillerin 2330 sayılı kanun uyarınca aylık bağlanan bireylerine ve şehit gazi çocuklarına eğitim yardımı ödenmektedir.

Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman başlayacak

Eğitim ve öğretim ödeneği ödemeleri arasında yer alan kırtasiye yardımı başvuruları 1 Eylül'de başlamış bulunmaktayken 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Bu kapsamda öğrenim durumu ve seviyesi değerlendirilen öğrenciye kırtasiye yardımı ödenmektedir.

Kırtasiye yardımı ne kadar ödenecek?

Geçtiğimiz senelerde 1300 TL olarak ödenen kırtasiye yardımı 2023-2024 yılı için ödeme miktarı belirlenmese de bu sene 1400 olarak hesaplara aktarılması beklenmektedir.

Kırtasiye yardımı başvurusu nereden yapılır?

MEB tarafından öğrenim durumu tespit edilemeyen öğrencilerin öğrenim yılı içerisinde talep etmeleri durumunda aynı sene içerisinde ödenmektedir. E-devlet üzerinden eğitim öğretim yardımı talebi bölümünden başvurular gerçekleştirilebilmektedir

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