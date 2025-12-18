O Ses Türkiye Yılbaşı’nda Pelin Akil Sürprizi!

Ekranların yılbaşı geleneği olan "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı için geri sayım başladı. Merakla beklenen yarışmacı kadrosu şekillenirken, Maltepe’de gerçekleştirilecek çekimler öncesi hem sevindiren hem de üzen haberler peş peşe geldi.
Pelin Akil Sahne Tozunu Yutacak
Yarışmanın en dikkat çeken yeni ismi başarılı oyuncu Pelin Akil oldu. İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü mezunu olan ve her fırsatta müziğe olan tutkusunu dile getiren Akil, bu kez yeteneğini jüri üyeleri ve tüm Türkiye karşısında sergileyecek. Son dönemde müzik çalışmalarına ağırlık vereceğini açıklayan oyuncunun performansı şimdiden merak konusu.
Uzak Şehir Oyuncularına "Set" Engeli
Yılbaşı gecesi sahne alması beklenen Uzak Şehir dizisinin sevilen oyuncularından ise hayranlarını üzen haber geldi. Dizinin oyuncuları;
Atakan Özkaya
Dilin Döğer
Ferit Kaya
Ay Yapım'ın yoğun çekim takvimi ve yapım şirketinden beklenen onayın çıkmaması nedeniyle yarışmaya katılamayacaklar.
Dev Kadro Şekilleniyor
Pazartesi günü provası yapılacak olan dev organizasyonda sahne alacağı kesinleşen diğer ünlü isimler şunlar:
Cihan Ünal (Usta Aktör)
Rabia Soytürk
Feyza Civelek
Burak Yörük
Ava Yaman