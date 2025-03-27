Nurgül Yeşilçay’dan Eğlenceli Doğum Günü Mesajı: "Tabii Tabii, Kesin Öyledir!"

Nurgül Yeşilçay'dan Esprili Doğum Günü Kutlaması! 49 Yaşına Böyle Girdi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli bir paylaşımla 49. yaşını kutladı.

"Tabii Tabii, Kesin Öyledir!"

49 yaşında olduğuna inanmak istemeyen Yeşilçay, genç hissettiğini belirten arkadaşlarıyla birlikte esprili bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tabii tabii, kesin öyledir! Doğum günü mumumu bu sene gençler için üflüyorum. Umut dolu yıllarımız olsun."

Meslektaşlarından Kutlama Mesajları

Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı, takipçileri kadar ünlü dostlarının da ilgisini çekti. Çağlar Ertuğrul, Müjde Uzman ve Aslı İnandık gibi isimler, oyuncunun yeni yaşını kutlayan mesajlar paylaştı.