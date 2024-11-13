Nurgül Yeşilçay son dönemde neden dizilerde rol almadığını açıkladı!

Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın FÜG programına konuk olan Yeşilçay, toplumda yaşanan sorunların kendisini de etkilediğini belirterek, “Her şey çok karışık, kriz, haberler ve biraz düşüğüm” dedi. Sıkışık ve zor zamanlarda komedi programlarına yöneldiğini söyleyen oyuncu, “Gülmeye çok ihtiyacımız var. İnsanların komediye ihtiyacı olması gereken bir dönemdeyiz ama komedi dizisi yapılmıyor” diyerek sektördeki duruma dikkat çekti.

Yeşilçay, özellikle zorlu dönemlerde gülmenin önemine vurgu yaparak, “Kabarelerin çıktığı dönem 2. Dünya Savaşı’ydı mesela; bu sıkıntılı dönemler, insanların en çok gülmeye ihtiyaç duyduğu dönemlerdir. Bizim yapımcılar erkektir, izleyenler kadındır. İnsanlar bana neden dizilerde oynamıyorsun diyor çünkü dizi yok” ifadelerini kullandı.

Programın başında, Gökhan Çınar’ın “Hafızanı kaybettin ama tek bir şey hatırlıyorsun, bu ne olurdu?” sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çeken Yeşilçay, “Annelik… Çocukla geçirdiğin mükemmel anlar var, öyle anları hiç unutmuyorsun” diyerek anneliğin hayatındaki yerini vurguladı.

Yeşilçay’ın açıklamaları, hayranlarından büyük ilgi görürken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.