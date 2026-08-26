Nurgül Yeşilçay Ömür Usta Rolü İçin Gerçek Kadın Tamircilerle Bir Araya Geldi!

NOW platformunda yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Türk televizyonlarının önde gelen yapım şirketlerinden Ay Yapım imzalı yeni dizi Ömür Usta yayınlanmadan önce anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Dizide oto tamirciliği yaparak yaşamını sürdüren ve ailesini ayakta tutmaya çalışan Ömür karakterine hayat veren usta oyuncu Nurgül Yeşilçay canlandırdığı rolün gerçek hayattaki güçlü temsilcileri olan kadın ustalarla bir araya gelerek ilham veren bir söyleşiye imza attı.

Oto Sanayide Ezber Bozan Kadın Ustaların Hikayesi

Otomotiv sektöründe çoğunlukla erkek egemenliğiyle özdeşleştirilen ve zorluğuyla bilinen işlerde başarıyla çalışan üç kadın usta mesleğe adım atma serüvenlerini ve çalışma hayatındaki mücadelelerini kameralar karşısında anlattı. Nurgül Yeşilçay'ın da katıldığı bu özel buluşmada yer alan isimler ve alanları şöyle:

Nuray Yücebudak: Haramidere Oto Sanayi'de uzun yıllardır oto tamirciliği yapan deneyimli bir usta.

Amine İnci: Ağır vasıta tır ve binek araç tamirciliği alanında uzmanlaşmış bir usta.

Buse Çağlar: Otomotiv sektöründe PPF kaplama alanında ustalaşmış yetenekli bir isim.

Erkek egemen kabul edilen bir sektörde kadın olarak var olmanın getirdiği toplumsal kalıpları yıkan ve ustalığıyla kendisini kanıtlayan bu üç kadının hikayesi Yeşilçay'ın hayat verdiği Ömür karakterinin ekran yolculuğuyla da birebir örtüşüyor. Tıpkı gerçek hayattaki kadın ustalar gibi Ömür de yaşadığı tüm zorluklara ve hayatın getirdiği yaralara rağmen pes etmeden kendi ayakları üzerinde durmayı başarıyor.

Dev Kadro ve Hilal Saral İmzalı Güçlü Drama

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı projenin yönetmen koltuğunda ise ödüllü ve usta yönetmen Hilal Saral oturuyor. Tüm yaralarına ve acılarına rağmen hayata tutunma mücadelesinden vazgeçmeyen bir kadının ilham veren hikayesini konu alan Ömür Usta güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'yi buluşturan dizi çok yakında NOW ekranlarında yayın hayatına başlayacak.