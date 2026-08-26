90'lar Rüzgarı Kadıköy'de Esecek! Yonca Evcimik Dev Müzikaliyle Sahnede

Yonca Evcimik 29 Ağustos'ta Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda "Yonca'nın 90'lar Ekspresi" müzikaliyle sahne alıyor. Sürpriz konuklar gecede buluşuyor.

90'lar Rüzgarı Kadıköy'de Esecek! Yonca Evcimik Dev Müzikaliyle Sahnede
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2026 17:22

Türk pop müziğinin enerjisi hiç bitmeyen efsanevi ismi Yonca Evcimik nostalji dolu dev bir prodüksiyonla Kadıköy'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Unutulmaz şarkıları zamansız tarzı ve renkli şovlarıyla yıllardır sahnelerin en enerjik isimlerinden biri olan usta sanatçı 29 Ağustos akşamı Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da Yonca'nın 90'lar Ekspresi adlı interaktif müzikaliyle seyirci karşısına çıkacak.

Hem Görsel Hem İşitsel Bir Nitelikte Dev Şov

90'lı yılların altın değerindeki Türkçe pop şarkılarını, unutulmaz dans koreografilerini ve o dönemin ruhunu günümüze taşıyan Yonca'nın 90'lar Ekspresi izleyenlere eğlence dolu bir zaman yolculuğu vaat ediyor. Kalabalık ve profesyonel dans ekibinin eşlik edeceği gecede Yonca Evcimik hem kulaklara hem de gözlere hitap eden temposu bir an olsun düşmeyen iddialı bir sahne performansına imza atacak.

Sürpriz Konuklar Ve Yıldızlar Geçidi

Gece boyunca sürprizlerin durmaksızın devam edeceği bu özel müzikalde Yonca Evcimik sahnede yalnız olmayacak. Pop müziğin ve sahnelerin sevilen isimleri Faruk K., Melih Çardak, Şebnem Erdener ve kabinde sergileyeceği performansla ritmi yükseltecek olan DJ Mert Altın da ünlü sanatçıya sahnede devleşerek eşlik edecek. Müzikseverleri 90'ların unutulmaz atmosferine götürecek olan etkinlik Kadıköy'de yaz akşamına damga vurmaya aday gösteriliyor.

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