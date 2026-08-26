3 Aylık Tatil Sonrası Radikal Karar! Sibil Çetinkaya Türkiye'yi Terk Edip Londra'ya Yerleşiyor

Bir dönem yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı birliktelikle ve sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam tarzıyla sık sık adından söz ettiren ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya tam 3 ay süren uzun tatil maratonunun ardından Türkiye'ye dönünce hayatında radikal bir değişikliğe gitme kararı aldı. Tatilden hemen sonra Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlandığını ve bocaladığını dile getiren Çetinkaya, alıştığı konfor alanını terk ederek yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.

"Kendime Yeterli Gelmemeye Başladım" İtirafı

Yayınladığı son vlog videosunda takipçilerine samimi açıklamalarda bulunan ünlü fenomen dışarıdan her şey yolunda ve mükemmel görünürken kendi içinde derin bir yetersizlik hissettiğini itiraf etti. İçgüdülerini dinleyerek radikal bir karar aldığını belirten Çetinkaya Mykonos tatili dönüşünde yaşadığı o anları ve aldığı kararı şu sözlerle paylaştı:

"Kendime yeterli gelmemeye başladım... UAL (University of the Arts London) diye bir okul var, dokuz ders alacağım bir programa katılacağım ve derslerimi seçtim. Daha fazla ekleyecek derslerim de var. Ama haftanın neredeyse her günü böyle beş-altı saatlik bir okul sürecine girmiş bulundum ve yaklaşık altı-yedi aylık bir Londra sürecim başlıyor. İnanamıyorum bunu söylediğime."

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Yaklaşık 6-7 ay boyunca İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayacağını ve haftanın neredeyse her günü yoğun bir eğitim temposuna gireceğini duyuran Sibil Çetinkaya'nın bu kararı sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Fenomenin "yetersizlik" açıklamasına ve radikal kararına sosyal medya kullanıcılarından tepkili ve esprili yorumlar gecikmedi.

Fotoğraf ve videoların altına kullanıcılar tarafından şu tarz yorumlar yapıldı:

"Para var huzur var, dertler bile lüks!"

"Bende de o imkan ve para olsa ben de bir anda 'Ben gidiyorum' deyip Londra'ya yerleşirim."

"Vay be! 3 ay kesintisiz tatil yap, sonra Türkiye'ye dönüp bocaladım de ve hop bir 7 ay daha Londra tatili/okulu ekle."