Ozan Güven Keşfettmiş! Sevda Erginci'nin Bilinmeyen Hikayesi...

Sevda Erginci, bugün televizyon dünyasının tanınan oyuncuları arasında yer alıyor. Ancak başarılı oyuncunun ekran serüveninin başlangıcında dikkat çeken bir isim var: Ozan Güven. Erginci'nin yıllar önce anlattığı hikâyeye göre Güven, genç oyuncuyu tiyatro sahnesinde izleyerek oyunculuk kariyerinde önemli bir kapının açılmasına vesile olmuş.

Oyunculuk Tutkusu Tiyatroda Başladı

3 Ekim 1993'te İstanbul'da dünyaya gelen Sevda Erginci, oyunculukla henüz genç yaşlarda ilgilenmeye başladı. 15 yaşından itibaren tiyatro çalışmalarını sürdüren oyuncunun sahneyle ilk buluşması Semaver Kumpanya'nın çocuk tiyatrosunda sahnelenen "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunuyla gerçekleşti. Aynı dönemde oyunculuk eğitimi aldı ve okul tiyatrosunda da çalışmalarını sürdürdü.

Ozan Güven'in Dikkatini Çekti

Sevda Erginci'nin kariyerindeki dönüm noktasıysa bir tiyatro gösterisi sırasında yaşandı. Erginci'nin 2012 yılında verdiği bir röportajda anlattığına göre ekibiyle birlikte bir ilköğretim okulunda oyun sergilediği gün seyirciler arasında Ozan Güven de bulunuyordu. Güven, genç oyuncunun performansını gördükten sonra Erginci'ye ulaşılmasını sağladı ve ardından "Koyu Kırmızı" projesi için görüşme gerçekleşti.

Yıllar sonra verdiği başka bir röportajda da Ozan Güven'in kendisini izledikten sonra yapım şirketine tavsiyede bulunduğunu ve bu sayede diziye dâhil olduğunu ifade etti.

Televizyondaki İlk Adım: Koyu Kırmızı

2012 yılında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Koyu Kırmızı", Sevda Erginci'nin televizyon kariyerindeki ilk önemli adım oldu. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Erginci, Özgü Namal, Ozan Güven ve Muhammet Uzuner gibi deneyimli isimlerle aynı projede yer aldı.

İlk Yıldan İtibaren Peş Peşe Projeler

Koyu Kırmızı'nın ardından aynı yıl "Veda" dizisinde Lamia karakterini canlandıran Sevda Erginci, 2013-2014 yılları arasında "Karagül"de Ayşe rolüyle ekran yolculuğunu sürdürdü. Sonraki yıllarda "Hayat Bazen Tatlıdır", "Ver Elini Aşk" ve geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan "Yasak Elma" gibi yapımlarda rol aldı.

Bugün geriye dönüp bakıldığında Sevda Erginci'nin kariyerindeki en dikkat çekici başlangıç hikâyelerinden biri henüz genç bir tiyatro oyuncusuyken Ozan Güven tarafından fark edilmesi ve bu karşılaşmanın onu 2012'de televizyon dünyasına taşıması olarak öne çıkıyor.