İlker Aksum'dan Şaşırtan İtiraf! "Kızımın Oyuncu Olmasını İstemiyorum"

İlker Aksum kızı Lila'nın oyuncu olmasını istemediğini açıkladı. Mesleğin zorluklarına dikkat çeken usta oyuncunun babalık itirafı gündem oldu.

İlker Aksum'dan Şaşırtan İtiraf!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2026 17:40

Türk sineması ve ekranların usta oyuncusu İlker Aksum hem özel hayatına hem de taze babalık deneyimlerine dair son derece samimi açıklamalarda bulundu. 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan ve 2025 yılının başlarında kızı Lila'yı kucağına alarak baba olma heyecanını tadan başarılı aktör kızının gelecekteki olası meslek tercihi hakkında epey dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Kendi mesleğinin görünmeyen zorluklarına dikkat çeken ünlü oyuncu kızının oyunculuk yapmasını pek istemediğini net bir dille ifade etti.

"Bir Ailede Bir Oyuncu Yeter!"

Kızı Lila'nın ileride oyunculuk mesleğini seçmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirten İlker Aksum bu sektörün dışarıdan göründüğü gibi tozpembe ve kolay bir yer olmadığını vurguladı. Oyunculuğun psikolojik ve fiziksel yıpratıcılığına parmak basan usta isim "Bir ailede bir oyuncu yeter" sözleriyle mesleğin ağır yükünü bir aileden sadece tek bir kişinin taşımasının çok daha doğru olacağını dile getirdi.

"Yine de Konservatuvar Derse Kendisi Bilir..."

Kızının bu meşakkatli ve yorucu yolu seçmesini hiç istemese de son sözün yine evladına ait olacağını belirten Aksum o babalık duruşundan da ödün vermedi. Kızının alacağı karara en nihayetinde saygı duyacağını aktaran ünlü oyuncu, içini şöyle döktü:

"İleride 'Ben konservatuvara gitmek tiyatro yapmak istiyorum' derse yine kendisi bilir tabii. Bütün vazgeçirme çabalarıma rağmen son karar yine onun olur."

Bakalım minik Lila büyüyünce babasının sözünü mü dinleyecek yoksa genlerinden gelen yetenekle sahnelere mi koşacak?

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