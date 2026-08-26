Özge Özpirinçci'nin Büyük Korkusu

Türk televizyon ve sinema dünyasının en yetenekli oyuncularından olan Özge Özpirinçci, genellikle canlandırdığı güçlü karakterler ve makyajsız hâliyle, doğal güzelliğiyle ve samimi tavırlarıyla magazin manşetlerini süslüyor.

Özel hayatını her zaman kameralardan olabildiğince uzak, sakin ve kendi hâlinde yaşamayı tercih eden ünlü ismin, yıllar önce verdiği röportajlardan sızan ve bugün hâlâ ara ara sosyal medyada viral olan ilginç bir hassasiyeti bulunuyor. Ekranların o tavizsiz ve cesur kadını, konu gece uykusuna geldiğinde tek bir şeye yenik düşüyor: açık kalan dolap kapakları!



Gecelerin Vazgeçilmez Kontrol Ritüeli

Hepimizin uykuya dalmadan önce uyguladığı belli başlı ritüelleri vardır; kimisi başucunda kitap okumadan rahat edemez, kimisiyse telefon ekranında son bir sosyal medya turu atmadan gözlerini kapatamaz. Ancak Özpirinçci'nin rutini çok daha spesifik, mekânsal ve tavizsiz bir kurala dayanıyor.

Başarılı oyuncu, yatağa girmeden önce bulunduğu odadaki gardırop, şifonyer veya herhangi bir eşya dolabının kapaklarının tamamen kapalı olduğundan emin olmak zorunda! Sadece birkaç santimlik aralık kalmış bir kapak bile onun tüm uyku düzenini bozmaya, huzurunu kaçırmaya yetiyor.

Bu durum sıradan bir simetri veya dağınıklık takıntısından ziyade zihnin tamamen gevşeyebilmesi için gereken bir tür "güvenlik" refleksine dönüşmüş durumda.

İnsani ve Sempatik Bir Detay

Aslında psikoloji ve insan doğası üzerine düşünüldüğünde bu tarz spesifik hassasiyetler pek çok kişide farklı formlarda görülebiliyor. Yarı açık bir dolabın, özellikle loş ışıkta insan zihninde belirsizlik veya tekinsizlik hissi yarattığı bilinen bir gerçek.

2010'lu yılların başından beri çeşitli yayın organlarında tekrar tekrar gündeme gelen bu detay, Özpirinçci'nin geniş hayran kitlesi tarafından oldukça sempatik ve samimi bulunuyor. İzleyiciler; her daim kırmızı halıda parlayan, setlerde harikalar yaratan ve kusursuz görünen ünlü isimlerin böylesine "hepimiz gibi" hissettiren küçük zaaflar taşımasını çok seviyor.

Kusursuz Uykunun Anahtarı

Kariyerinde sayısız prestijli ödüle layık görülen, bitmek tükenmek bilmeyen set içi enerjisiyle parlayan Özge Özpirinçci için iyi bir dinlenmenin formülü lüks detaylarda veya pahalı alışkanlıklarda değil. Onun huzurlu bir gece geçirmesi ve yeni güne o bildiğimiz yüksek motivasyonuyla uyanabilmesi için gerekenler çok basit. Işıkları kapatmadan hemen önce odaya son bir kez göz gezdirmek ve kapakların sımsıkı kapalı olduğunu görmek. Tüm dolap kapakları kapandığında huzurlu ve derin bir uykunun kapıları aralanmış oluyor.