Nurgül Yeşilçay Köy Hayatına Övgüler Yağdırdı: "Bütün Kötü Enerjiler Tükeniyor!"

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşen oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün oğlu Osman Nejat Özer ile Ortaköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Doğayla iç içe yaşamın kendisine iyi geldiğini belirten Yeşilçay, zayıflamasıyla da dikkat çekti.

Traktörden Sete: Yeni Proje İçin İstanbul'a Geldi

En son Veda Mektubu dizisinde rol alan ve İzmir'deki yeni hayatında traktör sürdüğü, elektrikli testereyle çalıştığı ve zeytin hasadına katıldığı anları "Çalışıyoz gariii" notuyla paylaşan Yeşilçay, İstanbul'a yeni bir projesi için geldiğini söyledi.

Oyuncu, köy hayatının faydalarından bahsederken oldukça samimiydi:

"Toprakla haşır neşir oluyorsun, bambaşka bir şey. Bütün kötü enerjilerin tükeniyor, bağ bahçe telaşları oluyor. Şehir hayatını bir kenara bırakıyorsun orada."

Zayıflığının Sırrı: "Yemeyince Veriyorsun"

Görüntülendiği sırada zayıflamış haliyle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, kilo vermesinin sırrını ise şöyle açıkladı:

"Yemeyince veriyorsun, çok ki diyet yaptım."

Yeşilçay, bu sırada yanında bulunan oğlu Osman Nejat’a dönerek esprili bir şekilde takıldı: "Bu geldiğinden beri yiyor. Bunun yüzünden tekrar kilo alacağız."