Nurgül Yeşilçay Köy Hayatına Övgüler Yağdırdı: "Bütün Kötü Enerjiler Tükeniyor!"

İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşen Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ile Ortaköy'de görüntülendi. Oyuncu, köy hayatının kötü enerjiyi tükettiğini söylerken, zayıflamasının sebebini "Yemeyince veriyorsun" diyerek açıkladı.

Nurgül Yeşilçay Köy Hayatına Övgüler Yağdırdı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-12-2025 09:30

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşen oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün oğlu Osman Nejat Özer ile Ortaköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Doğayla iç içe yaşamın kendisine iyi geldiğini belirten Yeşilçay, zayıflamasıyla da dikkat çekti.

Traktörden Sete: Yeni Proje İçin İstanbul'a Geldi

En son Veda Mektubu dizisinde rol alan ve İzmir'deki yeni hayatında traktör sürdüğü, elektrikli testereyle çalıştığı ve zeytin hasadına katıldığı anları "Çalışıyoz gariii" notuyla paylaşan Yeşilçay, İstanbul'a yeni bir projesi için geldiğini söyledi.

Oyuncu, köy hayatının faydalarından bahsederken oldukça samimiydi:

"Toprakla haşır neşir oluyorsun, bambaşka bir şey. Bütün kötü enerjilerin tükeniyor, bağ bahçe telaşları oluyor. Şehir hayatını bir kenara bırakıyorsun orada."

Zayıflığının Sırrı: "Yemeyince Veriyorsun"

Görüntülendiği sırada zayıflamış haliyle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, kilo vermesinin sırrını ise şöyle açıkladı:

"Yemeyince veriyorsun, çok ki diyet yaptım."

Yeşilçay, bu sırada yanında bulunan oğlu Osman Nejat’a dönerek esprili bir şekilde takıldı: "Bu geldiğinden beri yiyor. Bunun yüzünden tekrar kilo alacağız."

Benzer Haberler
Hadise'den Deprem Şarkısı İtirafı: Hadise'den Deprem Şarkısı İtirafı: "Egolar İzin Vermedi"
Beyazıt Öztürk Televizyon Dünyasına Dönüyor! Gizemli Tanıtım Rekor Kırdı Beyazıt Öztürk Televizyon Dünyasına Dönüyor! Gizemli Tanıtım Rekor Kırdı
Oya Başar 10 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu: Oya Başar 10 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu: "Levent Kırca Ölmek İstedi"
Aslı Bekiroğlu'ndan İç Çamaşırlı Sahnelere Sert Cevap: Aslı Bekiroğlu'ndan İç Çamaşırlı Sahnelere Sert Cevap: "Eleştirsinler, Bana Ne Ya!"
Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij Gizlice Evlenmiş! Bebekleri Sofia Doğmadan Önce Sade Tören Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij Gizlice Evlenmiş! Bebekleri Sofia Doğmadan Önce Sade Tören
Hande Erçel Londra'ya Yerleşiyor İddiası! Yeni İlişkisi ve 200 Milyon TL'lik Ev Hande Erçel Londra'ya Yerleşiyor İddiası! Yeni İlişkisi ve 200 Milyon TL'lik Ev
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım:
  • 12-12-2025 14:31

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Burcu Özberk'in panik anları
  • 15-12-2025 11:25

Burcu Özberk'in panik anları

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!
  • 15-12-2025 16:00

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL
  • 15-12-2025 10:13

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"