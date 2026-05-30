Demet Akalın’dan Ozan Güven’e Destek Yorumu!

Kadıköy’de gittiği mekânda kadınların tepkisiyle karşılaşan Ozan Güven “Failler dışarı” sloganları eşliğinde mekândan çıkarıldı. Yaşanan anlar sosyal medyada hızla yayılırken ünlü oyuncuya Demet Akalın’dan gelen yorum gündemi bir anda değiştirdi.

Kadıköy'de Gergin Anlar

Oyuncu Ozan Güven, 'dışarı' sloganları eşliğinde oturduğu bir mekandan çıkarıldı.



—Güven’in o anki tepkisizliği dikkat çekti. pic.twitter.com/3FNr9IEuUM — gdh (@gundemedairhs) May 30, 2026

Ozan Güven bulunduğu mekânda bazı kadınların sert tepkisiyle karşılaştı. Mekânda yükselen “Failler dışarı” sloganları kısa sürede ortamı gerdi. Güven’in tepkilere rağmen sakin tavırlarını koruması dikkat çekti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tartışma da büyüdü. Bir kesim protestoyu desteklerken bir kesim ise olayın mekân ortamında yaşanmasına tepki gösterdi.

Demet Akalın'dan Destek Geldi

Olayın ardından Demet Akalın’ın yaptığı yorum kısa sürede gündeme oturdu. Ünlü şarkıcı paylaşılan videonun altına “Ne bu şimdi ya ne ayıp! Ozan’a helal olsun sakin kalmış” ifadelerini yazdı.

Akalın’ın bu yorumu sosyal medyada farklı tepkiler aldı. Kimi kullanıcılar destek mesajını doğru bulurken kimi kullanıcılar ise geçmişteki dava sürecini hatırlatarak eleştiride bulundu.

Şiddet Davası Yeniden Gündemde

Protestonun ardından Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında yaşanan şiddet davası yeniden konuşulmaya başlandı. 2020 yılında başlayan süreç uzun süre kamuoyunun en çok tartıştığı magazin başlıkları arasında yer almıştı.

Mahkeme sürecinde Güven’e “kasten yaralama” suçundan 45 gün hapis cezası verilmiş karar daha sonra kesinleşmişti. Bu detaylar protesto görüntülerinin ardından yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.

Sosyal Medyada Tartışma Büyüyor

Olayın ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bir grup protestoyu destekleyerek kadınların tepkisini haklı buldu. Diğer grup ise mekânda yaşanan çıkışın sertliğini tartışmaya açtı. Demet Akalın’ın yorumu da bu tartışmayı daha da büyüttü. Kısa sürede binlerce paylaşım alan video magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Ozan Güven cephesinden ise konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Gözler şimdi hem oyuncunun hem Demet Akalın’ın olası yeni açıklamalarına çevrildi.