Charlize Theron Benzetmesi Gündemde! Şevval Sam’dan Evlilik Çıkışı

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam katıldığı bir programda evlilik ve ilişkilere dair yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin merkezine oturdu. Ünlü sanatçı Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron ile benzer düşüncelere sahip olduğunu söyleyerek dikkat çekici ifadeler kullandı.

“Aynı Ev İlişkiyi Tüketir"

İlişkilerde bireysel alanın önemine vurgu yapan Şevval Sam aynı evde yaşamanın ilişki dinamiğini zayıflattığını dile getirdi. Sam partnerlerin sürekli birlikte olmasının zamanla ilişkiyi yorduğunu belirterek herkesin kendi alanına sahip olması gerektiğini ifade etti.

Ünlü sanatçı “Her gün görüşelim ama herkesin kendi evi olsun. Bu, ilişkiyi daha canlı tutar” sözleriyle düşüncelerini net bir şekilde ortaya koydu.

Charlize Theron ile Benzerlik

Programda yöneltilen bir soruya yanıt veren Şevval Sam Charlize Theron ile evlilik konusundaki benzer bakış açısına değindi. Theron’un “aynı çatı altında yaşamak istemem” açıklamasını hatırlatan sunucuya yanıt veren Sam bu konuda aynı noktada olduklarını söyledi.

Sam “Hayattaki beklentiyle ilgili bir durum bu. Ben sahip olmaktan çok sahiplenmeyi seviyorum” diyerek ilişkilerde özgür alan fikrini savundu.

“Evliliği Deneyimledim"

Evlilik hakkındaki sorulara da açık yüreklilikle yanıt veren ünlü sanatçı geçmiş deneyimlerine atıfta bulundu. Sam evlilik sürecini yaşadığını ve bu konuda kendini tamamlanmış hissettiğini ifade etti. Ayrıca bağımsız bir yaşam sürdüğünü vurgulayan sanatçı kimseye ekonomik ya da sosyal bir bağımlılık hissetmediğini belirtti.

Reklamcı Cem Topçuoğlu ile ilişkisi süren Şevval Sam özel hayatına dair soruları da yanıtladı. İlişkilerinde evlilik şartı olmadığını söyleyen Sam yol arkadaşlığı kavramına daha yakın olduğunu dile getirdi.

Annesi ve Oğlu Hakkında Açıklamalar

Programda ailesine de değinen Şevval Sam annesi Leman Sam’a duyduğu hayranlığı anlatırken duygusal ifadeler kullandı. Annesinin özgün duruşuna vurgu yapan sanatçı onu “nevi şahsına münhasır” olarak tanımladı.

Oğlu Taro Emir Tekin hakkında da konuşan Sam oğlunun disiplinli ve sanatçı ruhlu bir karaktere sahip olduğunu söyledi. Aile bağlarının güçlü olduğunu belirten sanatçı anne-oğul ilişkilerinin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.