Dilara Aksüyek Yeni Rolünü Anlattı: Nuray Sahneyi Karıştıracak

Kanal D’nin Bodrum’da çekilen yeni dizisi Daha 17 yayın hayatına başlamadan önce oyuncuların açıklamalarıyla şimdiden merak uyandırdı. Dizide “Nuray” karakterine hayat veren Dilara Aksüyek rolünü anlatırken karakterin güçlü ve sert yönlerine dikkat çekti.

Bodrum Setinde Yoğun Günler

Pastel Film imzalı yapımın çekimleri Bodrum’un doğal atmosferinde sürerken ekip yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. İlk bölümü 31 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi şimdiden güçlü hikayesiyle konuşulmaya başladı.

Dilara Aksüyek set ortamının oldukça keyifli geçtiğini belirterek projeye sıcak bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Oyuncu ekip uyumunun sürece olumlu yansıdığını da dile getirdi.

“Nuray Hayatından Memnun Olmayan Bir Kadın"

Aksüyek canlandırdığı Nuray karakterinin iç dünyasını anlatırken oldukça çarpıcı detaylar verdi. Nuray’ın yaşadığı hayattan memnun olmadığını söyleyen oyuncu karakterin bu mutsuzluğu çevresine yansıttığını belirtti.

Özellikle kızıyla olan ilişkisine dikkat çeken Aksüyek Nuray’ın hırsı ve tatminsizliğiyle öne çıktığını söyledi. Karakterin zaman zaman sert zaman zaman ise komik yönleriyle izleyici karşısına çıkacağını da ekledi.

“Renkli ve Dişli Biri”

Nuray’ı tanımlarken en çok bu ifadeyi kullanan Dilara Aksüyek rolünü oynamaktan büyük keyif aldığını söyledi. Uzun süredir böyle katmanlı bir karaktere hayat vermediğini belirten oyuncu Nuray’ın her sahnede farklı bir duygu taşıdığını vurguladı.

Karakterin hem eğlenceli hem karanlık yönleri bulunduğunu ifade eden Aksüyek bu zıtlıkların rolü daha ilgi çekici hale getirdiğini dile getirdi.

Sette yer alan genç oyuncular hakkında da konuşan başarılı isim onların heyecanını anlayışla karşıladığını söyledi. Genç ekip arkadaşlarının enerjisinin sete olumlu yansıdığını belirten Aksüyek yeteneklerine de övgüde bulundu.

Empati kurmanın önemine değinen oyuncu gençlerle aynı projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yeni Dizi İçin Geri Sayım Başladı

Güçlü senaryosu ve Bodrum’un büyüleyici atmosferiyle dikkat çeken Daha 17 ilk bölümüyle Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak. Dizi karakter derinliği ve hikaye kurgusuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.