Nurgül Yeşilçay aşka geldi! Teknenin neşe kaynağı oldu

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile romantik bir tatil için Bozburun'a gitti. Önceki gün teknelerinin üzerinde görüntülenen çift, aşklarına kapılmış görünüyordu. Nurgül Yeşilçay'ın neşesi ve pozitif enerjisi, etrafındakilere de bulaştı.

Teknede bulunan arkadaş grubuna esprileriyle kahkaha attıran Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay'a da sevgi dolu öpücükler gönderdi. Tatillerini gözlerden uzakta geçiren çiftin, ulaşılması zor bir alanda konakladığı belirtildi. Doğanın ve hayvanların içinde huzurlu bir şekilde zaman geçiren ikilinin, sezon yorgunluğunu atmaya çalıştığı gözlendi.

Gazetecilerin varlığını fark eden Nurgül Yeşilçay, sempatik hareketlerle onlara selam gönderdi ve eliyle kalp işareti yaparak sevgi dolu bir jest yaptı. Kameralara yakalanmalarına rağmen gülümsemesini ve içtenliğini kaybetmeyen ünlü oyuncu, hayranlarının da takdirini kazandı.

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay'ın aşk dolu tatili, magazin dünyasında da ilgiyle takip ediliyor. Sevgililerin mutlulukları ve uyumları, sosyal medyada da hayranlarının beğenisini topluyor. Çiftin bu romantik kaçamağı, aşk dolu bir ilişkinin tadını çıkardıklarının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Nurgül Yeşilçay'ın sıcakkanlı ve neşeli tavırlarıyla tanınan bir oyuncu olduğu biliniyor. Sevgilisi Necati Kocabay ile beraber geçirdiği keyifli tatil anları, çiftin arasındaki güçlü bağı ve mutlu ilişkilerini yansıtıyor. Hayranları, ikilinin aşk dolu maceralarını heyecanla takip etmeye devam ediyor.