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Nur Demirağ Teknofest’te

İş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinden Nur Demirag, İzmir’de kapılarını açan Teknofest’e katıldı. Gençlerin projelerini inceleyen Demirağ, gençlerle de bir araya geldi.

Nur Demirağ Teknofest’te
SOSYETE
Yayın Tarihi : 29-09-2023 10:29

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir’de kapılarını açtı. Büyük ilgi gören festivale katılanlar arasında iş ve cemiyet hayatının ünlü ismi Nur Demirag da vardı.

GENÇLERE TAM DESTEK

Başarılı iş kadını, Çiğli Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest’te gençlerin projelerini inceledi, onlarla sohbet etti. Başarılı işlerin her zaman destekçisi olduğunu dile getiren girişimci, “Gençlerin gözleri gülüyor, burada onlarla bir araya gelmekten çok mutlu oldum” dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Nur Demirag, etkinlikte Teknofest Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’la da bir araya geldi. Teknoloji üzerine sohbet eden ikili, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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