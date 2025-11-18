Nilsu Berfin Aktaş Yapımcı Sevgilisiyle Aşkını İlan Etti: "1 Yılı Geçmiş Bile"

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündeme geldi. 27 yaşındaki Aktaş, yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile aşkını resmen ilan etti. Aktaş, el ele çekilen kareyi Instagram’da "1 yılı geçmiş bile" notuyla yayımladı.

4 Kişilik Hesaba 75 Bin TL Ödedi

Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler’in YouTube programına da konuk oldu. Genç oyuncu, programda ödediği astronomik bir restoran hesabını anlattı. Aktaş, "Şu ana kadar ödediğin en yüksek hesap neydi?" sorusuna samimiyetle yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, bir mekânda dört kişilik bir masada 75 bin TL ödediğini belirtti. Aktaş, "70-75 civarı bir şey ödemiştim. 4 kişiydik, doğru dürüst yemek yoktu" dedi. Aktaş’ın "75 bin TL’lik hesap" açıklaması, sosyal medyada da gündem oldu.

Oyuncunun Yeni Projeleri

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım ve Kalp Yarası gibi birçok yapımda yer alan Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuk kariyerine devam ediyor.