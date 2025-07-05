Nilsu Berfin Aktaş ve Tolga Aykut Aşkı Bodrum’da Belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş, yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile ilk kez Bodrum'da görüntülendi. Çiftin aşk dolu anları objektiflere yansıdı.

Nilsu Berfin Aktaş ve Tolga Aykut Aşkı Bodrum’da Belgelendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2025 10:45

Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatıyla yeniden gündemde. Genç oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu yapımcı Tolga Aykut ile ilk kez objektiflere yansıdı. Çiftin Bodrum tatili, aşk dolu karelerle magazin dünyasına damga vurdu.

Lüks teknede romantik anlar

İkili, Bodrum açıklarında demirledikleri lüks teknede tatilin tadını çıkardı. Nilsu Berfin Aktaş ve Tolga Aykut, gün boyu güvertede vakit geçirdi. Çiftin sık sık birbirine sarılıp öpüştüğü anlar, objektiflere yansıdı. Bu romantik görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Aktaş'ın balık tutma çabası dikkat çekti

Tatilleri boyunca oldukça keyifli görünen çift, eğlenceli anlar da yaşadı. Güzel oyuncu bir ara eline olta aldı ve balık tutmaya çalıştı. Ancak oltanın iğnesi tekneye takıldı. Bu minik aksilik Aktaş'ın balık tutma çabasını yarıda bıraktı. Yine de o anlar, çiftin ne kadar doğal ve samimi bir ilişki yaşadığını gözler önüne serdi.

Gözlerden uzak aşk artık gizli değil

Nilsu Berfin Aktaş ve Tolga Aykut, bugüne dek ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak Bodrum’daki tatilleri, ikilinin aşkını tüm açıklığıyla ortaya koydu. Bu görüntüler, çiftin artık ilişkilerini gizleme ihtiyacı duymadığını da gösterdi.

Yeni projeleriyle adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş, bu kez özel hayatıyla gündeme gelirken; hayranları çiftin mutluluğuna destek veren yorumlarda bulundu.

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