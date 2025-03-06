Nilperi Şahinkaya’ya Senegalli futbolcudan mesaj: “Kim bu Senegalli?”

Nilperi Şahinkaya’ya Senegalli Futbolcudan Gelen Mesaj Sosyal Medyada Yankı Buldu.

Nilperi Şahinkaya’ya Senegalli futbolcudan mesaj: “Kim bu Senegalli?”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-03-2025 13:35

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, katıldığı bir programda Türkiye’de forma giyen Senegalli bir futbolcunun kendisine Instagram üzerinden mesaj attığını açıkladı. Şahinkaya, futbolcunun mesajında, “Çok sevindim, sen de bizim orada doğmuşsun” yazdığını belirterek, babasının diplomat olması nedeniyle Senegal’de doğduğunu daha önce açıklamıştı.

Bu ilginç gelişme, programın sunucusunun kahkahaları arasında, “Arkadaşlar bulmamız lazım” sözleriyle esprili bir şekilde gündeme geldi. Ancak Şahinkaya, futbolcunun kimliği konusunda herhangi bir ipucu vermedi.

Sosyal medyada, “Kim bu Senegalli?” sorusu hızla yayıldı ve kullanıcılar futbolcunun kimliğini öğrenmeye çalıştı. Şahinkaya’nın açıklamaları üzerine hayranları, bu gizemli Senegalli futbolcuyu bulmak için sosyal medyada araştırmalara başladı.

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