Nilperi Şahinkaya, Vefat Eden Annesinin Evine 1.5 Ay Sonra Gitti: “Buraya Gelmek Benim İçin Çok Korkutucuydu”

Annesinin Ölümünün Ardından Zor Günler

Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, yaklaşık bir buçuk ay önce vefat eden annesi Meltem Vural’ın Ankara’daki evine gitti. Oyuncu, uzun süredir gitmeye cesaret edemediği eve yaptığı ziyareti sosyal medya hesabında duyurdu. Şahinkaya, duygularını içten sözlerle ifade etti.

“Buraya Gelmek Benim İçin Çok Korkutucuydu”

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Şahinkaya, annesinin anılarıyla dolu evde yaşadığı duyguları anlattı:

“Biz annemle son bir buçuk yıldır İstanbul’daydık, ondan önce Ankara’da yaşıyordu. Buraya gelmek benim için çok korkutucuydu, size anlatamam. Dün İstanbul’daki evimde yataktan çıkamadım, kuruntu yapmaktan. Şu anda bu evde olmak bana o kadar iyi geldi ki…”

Ünlü oyuncunun sözleri kısa sürede binlerce beğeni ve destek mesajı aldı. Takipçileri, “Seninleyiz”, “Annenle olan bağın çok özel” gibi yorumlarla Şahinkaya’ya moral verdi.

“Annem Olmadan Yapamıyorum”

Nilperi Şahinkaya, annesinin ölümünden kısa süre sonra Instagram hesabında annesiyle bir fotoğraf paylaşmış ve altına şu notu yazmıştı:

“Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin.”

Ancak bu duygusal paylaşım kısa süre içinde silinmişti. O dönem oyuncunun intihar girişiminde bulunduğu yönünde iddialar gündeme gelmiş, ancak Şahinkaya yaptığı açıklamayla iyi olduğunu duyurmuştu.

“Bu Evde Olmak Bana İyi Geldi”

Annesinin ardından zorlu bir süreç geçiren Şahinkaya, Ankara’daki evi ziyaret ettikten sonra duygularını şöyle özetledi:

“Buraya gelmekten korkuyordum ama şu anda burada olmak içimi rahatlattı. Bu ev anılarla dolu, onun kokusu her yerde.”

Hayranları, oyuncunun bu paylaşımını “iyileşmeye başlamak için atılmış bir adım” olarak yorumladı.