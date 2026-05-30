Ebru Gündeş’in Estetik Sonrası Değişimi Gündemi Salladı

Güçlü sesi ve sahne performansıyla yıllardır müzik dünyasında zirvede yer alan Ebru Gündeş bu kez estetik sonrası değişimiyle magazin gündemine damga vurdu. Ünlü sanatçının son hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sahnede Estetik İtirafı Gelmişti

Ebru Gündeş, geçtiğimiz dönemde sahne performansı sırasında yaptığı açıklamayla estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Sanatçı “Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl 10 yaş gençleşmiş miyim?” sözleriyle seyircilerine seslenmişti. Bu açıklama hem hayranları hem magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.

Son dönemde yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen Gündeş’in estetik süreci büyük merak uyandırdı. İddialara göre ünlü şarkıcının bu operasyon için yüksek bir bütçe ayırdığı konuşulurken rakamlar da magazin basınında geniş yer buldu.

Yeni Hali Gündeme Bomba Gibi Düştü

Estetik sonrası paylaşımlarına devam eden Ebru Gündeş yeni görüntüsüyle sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri sanatçının değişimini yorum yağmuruna tutarken bazı kullanıcılar gençleştiğini söylerken bazıları ise doğal haliyle daha çok beğendiklerini dile getirdi.

Müzik kariyerinde sayısız hit şarkıya imza atan Ebru Gündeş sadece sesiyle değil sahne duruşu ve tarzıyla da dikkat çekiyor. Son dönemde ise özel hayatı ve estetik değişimi sanatçının adını magazin gündeminin üst sıralarında tutmaya devam ediyor.

Hayranları Beğeni Yağmuruna Tuttu

Ebru Gündeş’in estetik sonrası değişimi hayran kitlesini de ikiye böldü. Bir kesim sanatçının daha genç ve dinamik göründüğünü savunurken diğer kesim ise doğal görünümün daha çok yakıştığını ifade etti. Tartışmalar sürerken Gündeş’in yeni paylaşımları merakla takip edilmeye devam ediyor.