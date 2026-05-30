Rekor Kalabalık! Kanye West İstanbul Konseri Gündem Oldu

Dünyaca ünlü rapçi ve prodüktör Kanye West İstanbul’da sahne alırken Atatürk Olimpiyat Stadyumu adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Konsere saatler kala tribünlerdeki yerler dolmaya başlarken hem yerli hem yabancı müzikseverler büyük bir heyecana ortak oldu.

Olimpiyat Stadyumunda Rekor Kalabalık

Grammy ödüllü sanatçının İstanbul konseri şimdiden yılın en çok konuşulan organizasyonları arasında yerini aldı. Rusya’dan Kazakistan’a İngiltere’den ABD’ye kadar birçok ülkeden gelen binlerce kişi stadyumu doldurdu. Organizasyonun 120 bin kişilik katılımla rekor kırabileceği konuşuluyor.

Ünlü Yağmuru

Konser sadece müzikseverlerin değil ünlü isimlerin de akınına uğradı. Oyuncular Alina Boz, Şükrü Özyıldız, Nilperi Şahinkaya ve Hazar Ergüçlü, Kanye West’i dinlemek için stadyuma gelen isimler arasında yer aldı. Ünlü isimlerin konser alanında görüntülenmesi etkinliğe ayrı bir renk kattı. Konser başlamadan önce stadyum çevresinde büyük bir hareketlilik yaşandı. Taraftar ve hayran grupları sanatçının sahneye çıkacağı anı beklerken yoğun bir coşku oluştu. Güvenlik önlemleri artırılırken, girişlerde uzun kuyruklar oluştu.

Müzik Dünyasında İstanbul Etkisi

Kanye West’in İstanbul konseri yalnızca bir müzik etkinliği olmanın ötesine geçerek küresel bir buluşma noktasına dönüştü. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar şehrin kültürel atmosferine de büyük katkı sağladı. İstanbul bir kez daha dünya müzik sahnesinin önemli duraklarından biri olduğunu gösterdi.

Geceye Damga Vuracak

Kanye West’in sahne performansı merakla beklenirken organizasyonun uzun süre hafızalarda kalacağı şimdiden konuşuluyor. Ünlü sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte stadyumda müzik ve görsel şölenin zirveye ulaşması bekleniyor.